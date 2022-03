Lời khai nghi phạm rút kéo đâm chết người tại bãi rác

Cơ quan công an đã làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng xảy ra tại bãi rác trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Chí Tuấn tại thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 7/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Tuấn (SN 1994, trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, khoảng 15h30 ngày 3/3, Tuấn lái xe chở rác vào đổ tại khu vực nhà máy xử lý rác thải tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Quá trình này, Tuấn xảy ra mâu thuẫn bột phát, tranh cãi với anh H.S.T (SN 1984, trú xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) - nhân viên bãi rác.

Bực tức trong cuộc cãi vã, Tuấn đã quay trở lại xe chở rác, lấy chiếc kéo có sẵn trong cabin đâm 1 phát vào cổ làm anh T. tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn lên khu vực đồi phía sau Xí nghiệp khu liên hợp xử lý chất thải rắn. Đến 18h cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được Tuấn và thu giữ tang vật gây án là chiếc kéo mà Tuấn dùng để đâm anh T.

