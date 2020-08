Lời khai lạnh lùng của những kẻ dùng súng bắn chết người trên Quốc lộ 1

Thứ Hai, ngày 10/08/2020 21:00 PM (GMT+7)

Như đã đưa tin, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An và Công an một số địa phương khác bắt giữ 5 đối tượng trong vụ án Giết người rúng động xảy ra trên Quốc lộ 1, khu phố Nhơn Hậu, phường Tân Khánh, TP Tân An, tỉnh Long An vào ngày 25/7.

Đáng nói, trong vụ án này, số tang vật thu giữ được rất “khủng”. Theo đó, tổng số vũ khí, công cụ hỗ trợ thu giữ gồm 7 súng tự chế các loại, 37 viên đạn các loại, 2 viên đạn hơi cay, 1 còng số 8, 1 quả lựu đạn, 5 vỏ đạn các loại, 4 dao tự chế, 1 gậy 3 khúc, 2 bình xịt hơi cay…

Tô Nhựt Khanh, kẻ chủ mưu trong vụ án Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 25/7, ông Đào Quốc Liêu (46 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 63B-08866 chở anh Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, ngụ cùng địa phương) lưu thông từ hướng Tiền Giang đi TP Hồ Chí Minh.

Khi đến địa bàn khu phố Nhơn Hậu, phường Khánh Hậu, TP Tân An, tỉnh Long An, bất ngờ bị hai đối tượng điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 59U1-70697 chạy từ phía sau vượt lên, áp sát dùng súng bắn một phát vào người làm ông Đào Quốc Liêu bị trọng thương.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Được biết, Đào Quốc Liêu hành nghề cho vay tại Tiền Giang.

Số vũ khí “nóng” và công cụ hỗ trợ thu được từ nơi ở các đối tượng.

Qua báo cáo của Công an tỉnh Long An, Cục Cảnh sát hình sự nắm tình hình địa bàn và tình tiết vụ án, đã đặt nghi vấn đây là vụ án trả thù do mâu thuẫn và thực tế những diễn biến bước đầu của vụ án cho thấy đây là nhận định chính xác.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo cho Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác; đồng thời, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp điều tra truy xét.

Đại tá Lê Ngọc Phương đã huy động những trinh sát dày dạn kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An trực tiếp xuống hiện trường nghiên cứu, điều tra, dựng sơ đồ băng nhóm…

Qua công tác điều tra truy xét, đến ngày 31/7, Ban chuyên án đã xác định được hai đối tượng trực tiếp gây án là Trần Trung Thành (tức Heo, 27 tuổi, thường trú phường 12 quận Bình Thạnh; tạm trú ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang) và Lê Thanh Phúc (27 tuổi), thường trú ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang).

Ngay trong đêm 31/7, Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Công an tỉnh Tiền Giang tập trung lực lượng cùng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ bao vây, truy bắt nóng đối tượng Trần Trung Thành khi tên này đang lẩn trốn tại quận 12 (TP Hồ Chí Minh) và Lê Thanh Phúc đang lẩn trốn tại nhà bạn gái ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, đồng thời vừa tác động gia đình hai đối tượng kêu gọi ra đầu thú.

Biết không thể tiếp tục lẩn trốn, lúc 5h30 ngày 1/8, Thành và Phúc đã ra đầu thú. Lúc đầu hai đối tượng này khai nhận quanh co.

Ba đối tượng Thiện, Phúc, Thành tại cơ quan điều tra.

Sau đó qua quá trình đấu tranh khai thác, Thành và Phúc mới khai nhận chính Phúc là người điều khiển mô tô Suzuki Hayate BS 54S8 – 8937 (gắn BS giả 59S3 – 267.68) chở Thành ngồi sau sử dụng súng bắn đạn hoa cải do Tô Nhựt Khanh (tức Phát, 27 tuổi, thường trú ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đưa bắn anh Đào Quốc Liêu vào ngày 25/7.

Cả hai cũng khai nhận, việc ra tay bắn anh Liêu là làm theo yêu cầu của Tô Nhựt Khanh với sự giúp sức của các đối tượng khác là đàn em của Khanh.

Trên cơ sở thông tin, chứng cứ điều tra thu thập được, đến 16h ngày 5/8/2020, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Công an tỉnh Tiền Giang ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tô Nhựt Khanh là đối tượng chủ mưu trong vụ án về hành vi Giết người (quy định tại khoản 1 điều 123 của BLHS năm 2015), Phạm Huỳnh Phúc Thiện (17 tuổi, thường trú ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Võ Tuấn Vũ (20 tuổi, thường trú ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về hành vi Che giấu tội phạm (quy định tại khoản 1 điều 389 của BLHS 2015).

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba đối tượng Trần Trung Thành, Tô Nhựt Khanh, Lê Thanh Phúc, Ban chuyên án thu giữ số lượng lớn vũ khí “nóng” và công cụ hỗ trợ bao gồm 7 khẩu súng tự chế các loại, 37 viên đạn các loại, 2 viên đạn hơi cay, 1 còng số 8, 1 quả lựu đạn, 5 vỏ đạn các loại, 4 dao tự chế, 1 gậy 3 khúc, 2 bình xịt hơi cay và một số tang vật khác.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, vụ án xảy ra vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại và thời tiết những ngày đó trời hay mưa lớn gây ngập đường đã ít nhiều gây khó khăn cho lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng cũng như tìm kiếm, thu giữ các tang vật được các đối tượng chôn giấu kỹ dưới khu đất sau nhà.

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trung Thành, Lê Thanh Phúc và Tô Nhựt Khanh để điều tra về hành vi Giết người. Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định khởi tố bị can Phạm Huỳnh Phúc Thiện và Võ Tuấn Vũ để điều tra về hành vi Che giấu tội phạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa ông Đào Quốc Liêu với nhóm đối tượng do Khanh cầm đầu nên dẫn đến việc Khanh đã sai đàn em ra tay nổ súng bắn chết ông Liêu để trả thù.

Hiện nguyên nhân chính xác của vụ án đang được Ban chuyên án và các lực lượng phối hợp tiếp tục vẫn đang lấy lời khai của các nghi phạm để điều tra, làm rõ vụ án.

