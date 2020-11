Lời khai hai kẻ sát hại người đàn ông ở quận Bình Tân, TP.HCM

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 20:00 PM (GMT+7)

Thấy mẹ bạn gái cãi nhau với người đàn ông ở xóm trọ tại quận Bình Tân (TP.HCM), gã thanh niên cùng một người khác đã tấn công khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 18-11, Công an TP,HCM cho biết, các phòng nghiệp vụ đang lấy lời khai Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1999, quê Nghệ An) và Nguyễn Cô Khá (SN 1996, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) do có liên quan đến vụ ông N.T.H.V. (SN 1975, quê Cần Thơ) bị đánh chết.

Kết quả xác minh ban đầu thể hiện, tối 15-11, ông V. đang ở phòng trọ trên đường ấp Chiến Lược (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) thì nghe tiếng bà T. ồn ào trước phòng trọ nên ra xem. Lúc này, ông V. bị bà N.T.T.T (SN 1980, đối diện phòng trọ ông V.) chửi bới, dùng chổi xỉa vào mặt và đánh vào đầu.

Thấy chồng bị đánh, chị Đỗ Thị H. (vợ ông V.) nói: "Có gì thì chị nói, đừng lấy chổi xỉa vào mặt và đánh vào đầu chồng em". Sau khi chị H. dứt lời, Sơn là bạn trai của con gái bà T. nhào vào đánh vợ chồng ông V. nhưng được người trong xóm trọ can ngăn.

Sau đó, Sơn bỏ đi còn ông V. ra đầu hẻm ngồi chờ cháu đi làm về. Nghĩ ông V. đang chờ người đến để tìm đánh mình, Sơn cùng Khá xông tới đuổi đánh ông.

Ông V. bỏ chạy vào phòng trọ, Sơn và Khá đuổi theo dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người V khiến V bất tỉnh rồi bỏ đi. Mọi người đưa ông V. vào Bệnh viện Đa khoa Bình Tân cấp cứu sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ông đã tử vong sau đó do đa chấn thương, xuất huyết não.

Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an quận Bình Tân lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera và bắt hai đối tượng sau đó.

