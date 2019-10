Lời khai của cha dượng hành hạ, châm thuốc lá vào người bé gái 6 tuổi

Tối 29/10, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đã ra lệnh bắt người đang bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Quốc Việt (36 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Việt khai nhận cùng Dương Thảo Dương (25 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) sinh sống như vợ chồng ở căn nhà trọ tại KP.3, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM. Gần đây, Dương mang con gái riêng là cháu D.N.C. (6 tuổi) lên sống chung.

Trong quá trình sinh sống, Việt thường dùng tay, chân, roi đánh và dùng thuốc lá châm vào người cháu C. Theo kết quả giám định của công an, bé C có tỷ lệ thương tật là 51%.

Trước đó, sáng cùng ngày, một đoạn clip dài lan truyền trên mạng xã hội do một nam thanh niên ghi lại, chia sẻ về việc bé gái tên C bị bạo hành với nhiều thương tích trên người.

Trong đoạn clip, ông ngoại của bé C kể, bé bị người cha dượng hành hung dẫn tới thương tích trên người vào 4 ngày trước. Do hoàn cảnh khó khăn nên bé gái sống với mẹ ruột và cha dượng ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Sau khi bé C bị hành hạ dã man thì được một số người đưa về cho ông ngoại. Ông ngoại thấy bé có nhiều thương tích nên đã mua thuốc. Sau đó, ông chụp hình đăng tải lên mạng xã hội để mong cơ quan chức năng vào cuộc.

Đồng thời, người quay clip cũng cho biết đang chở bé gái từ tỉnh Trà Vinh lên TP.HCM để trình báo.

Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, đã nhận được khá nhiều bình luận chia sẻ với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc.

Trong ngày, công an đã đưa Việt và Dương lên trụ sở làm việc. Qua kiểm tra nhanh, cả 2 dương tính với chất ma tuý.

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.