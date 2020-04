Lộ mánh khóe "ăn chia" vụ Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020 20:00 PM (GMT+7)

Làm chủ đầu tư và thi công dự án xử lý nền kho thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường, những người liên quan đã lập khống hồ sơ, trục lợi.

Chân dung ông Nguyễn Đình Duyệt. Ảnh TTXVN.

Ngày 17/4, nguồn tin của PV Báo Giao thông cho biết, nguyên nhân ông Nguyễn Đình Duyệt - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố bị can, bắt tạm giam là do khi thực hiện vai trò chủ đầu tư dự án bảo vệ môi trường, xử lý nền kho thuốc bảo vệ thực vật cũ trên địa bàn đã lập khống hồ sơ, trục lợi.

Theo đó, trước đây, trên địa bàn xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn và xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn có các kho chứa thuốc bảo vệ thực vật phục vụ người dân trên địa bàn.

Trụ sở Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn.

Tuy nhiên, do hàng chục năm nay, các kho này đều bị bỏ hoang do đã có lượng lớn hóa chất nguy hại bị rò rỉ, ngấm xuống nền đất. Do đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt dự án, xử lý khẩn cấp, bảo vệ môi trường từ năm 2017.

Sau đó, dự án được giao cho Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty CP Công ty Cổ phần Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường, có trụ sở tại TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, Vũ Đình Trọng, Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường đã lập khống chứng từ, khối lượng thanh toán để trục lợi, chia nhau hàng tỷ đồng nên đầu năm nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Trọng.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn.

Các quyết định trên được ban hành từ ngày 10/4, ông Nguyễn Đình Duyệt bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Lợi dung chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để điều tra, xử lý theo quy định.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/lo-manh-khoe-an-chia-vu-pho-giam-doc-so-tnmt-tinh-lang-son-bi-khoi-t...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/lo-manh-khoe-an-chia-vu-pho-giam-doc-so-tnmt-tinh-lang-son-bi-khoi-to-d461721.html