Lộ diện "ảnh tự sướng" của hung thủ giết người ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Thứ Hai, ngày 16/05/2022 14:20 PM (GMT+7) Chia sẻ

Để phục vụ công tác truy bắt đối tượng trong vụ án “Giết người” xảy ra tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang đã xác định được nghi phạm và chính thức phát đi thông báo truy tìm đối tượng.

Liên quan đến vụ giết người xảy ra vào tối ngày 15/5 tại Trạm kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc Tiểu khu 156 của Vườn Quốc gia Vũ Quang, sáng ngày 16/5, Trung tá Võ Châu Tuấn, Thủ Trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang đã ký Thông báo số 59/TB-CSĐT về việc truy tìm đối tượng giết người đang lẩn trốn trong rừng sâu.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang, hiện tại đơn vị đang tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác minh, điều tra, có căn cứ xác định đối tượng gây ra vụ án mạng nói trên là Nguyễn Hồng Sơn (SN 1983), trú tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Chỗ ở hiện nay là thôn Đồng Minh, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, nghề nghiệp là làm ruộng. Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Vũ Quang chính thức phát đi thông báo truy tìm đối tượng giết người

Hiện tại, Công an huyện Vũ Quang đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương truy bắt đối tượng.

Để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng Công an huyện đề nghị người dân nếu biết thông tin về đối tượng đề nghị liên hệ trực ban Công an huyện qua số điện thoại 02393.814.008 hoặc Phòng Cảnh sát Hình sự qua số điện thoại: 02392.928.231. Cơ quan Công an đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối về thông tin người báo tin và sẽ có phần thưởng đối với thông tin có giá trị phục vụ bắt giữ đối tượng.

Trước đó, như báo Công an nhân dân Online đã đưa tin, vào khoảng 21h ngày 15/5 tại Trạm kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc Tiểu khu 156 của Vườn Quốc gia Vũ Quang xảy ra án mạng nghiêm trọng làm một người tử vong và một người khác bị thương.

Cụ thể, do mâu thuẫn trong lúc trú chân tại đây, Nguyễn Hồng Sơn đã dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người ông Lê Viết Hương (SN 1980), trú tại thị trấn Vũ Quang khiến ông này tử vong tại chỗ.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Hồng Sơn.

Một người đàn ông khác tên Ngọc bị chém vào chân gây thương tích. Gây án xong, lợi dụng đêm tối, Sơn đã bỏ trốn vào rừng sâu. Ông Hương được đưa đến Bệnh viện cấp cứu nhưng được xác định là đã tử vong trước đó. Nạn nhân Ngọc được sơ cứu vết thương, hiện đang ở cơ quan Công an để lấy lời khai phục vụ điều tra.

Theo Vườn quốc gia Vũ Quang, nạn nhân bị đâm chết và nghi phạm gây án từng cùng nhau mở trại chăn nuôi gia súc trong khu vực Vườn quốc gia Vũ Quang. Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn trong lúc uống rượu.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/lo-dien-anh-tu-suong-cua-hung-thu-giet-nguoi-o-vuon-quoc-gia-vu-...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/lo-dien-anh-tu-suong-cua-hung-thu-giet-nguoi-o-vuon-quoc-gia-vu-quang-i653843/