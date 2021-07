Lộ chuyện "động trời" từ vụ giật dây chuyền ở Củ Chi, TP.HCM

Thứ Sáu, ngày 09/07/2021 09:19 AM (GMT+7)

Từ vụ giật dây chuyền ở huyện Củ Chi (TP.HCM), lực lượng công an đã phát hiện ra nhiều manh mối của băng tội phạm có tổ chức.

Ngày 8-7, Đội Hình sự Đặc nhiệm - Phòng cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Công an quận Bình Tân bắt Đỗ Văn Kiên (27 tuổi) cùng 5 đối tượng khác để điều tra về hàng loạt hành vi như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản.

Trước đó, sáng 24-6, ông T.D.K (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đến chỗ làm là văn phòng công chứng ở Tỉnh Lộ 15 (ấp 4, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Lúc này, văn phòng chưa mở cửa, ông K. ngồi lên ghế đá một bên văn phòng thì bất ngờ hai thanh niên đi xe máy tới áp sát, người ngồi sau với tay giật sợi dây chuyền của ông K. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Băng nhóm Đỗ Văn Kiên bị tạm giữ

Sau đó, lực lượng công an đã lần ra được manh mối Đào Đức Cường (27 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) chính là kẻ đã thực hiện vụ giật dây chuyền của ông K.

Trong khi đó, Vũ Văn Phong (25 tuổi, quê Nam Định), Nguyễn Hoàng Anh (18 tuổi) và Vũ Đức Khanh (34 tuổi) chuyên độ chế xe cho nhóm Cường cướp giật. Cả nhóm này bị Công an huyện Củ Chi tạm giữ để điều tra.

Sau vụ cướp này, công an tiếp tục làm rõ mối quan hệ của Cường và các đồng phạm. Trong quá trình theo dõi, trinh sát Đội 3 phát hiện nhóm cướp giật này thường hay lén lút tới một chung cư ở phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân nên nghi vấn nơi này có nhóm tội phạm liên quan đến cướp giật, ma túy… đang ẩn nấp.

Một số tang vật liên quan

Công an đã xác minh được băng này nằm trong băng bắt giữ người trái pháp luật, buôn bán ma túy. Ngày 5-7, lực lượng công an bất ngờ ập vào hai căn hộ thuộc chung cư trên.

Bên trong, công an phát hiện, thu giữ hơn 500 viên nén và gần 1,8kg tinh thể không màu nghi là ma túy cùng nhiều hung khí.

Căn hộ này do Trịnh Thế Anh (23 tuổi), Nguyễn Khắc Anh (20 tuổi) và Đỗ Văn Kiên (27 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) đứng tên thuê lại để vừa làm chỗ ở vừa là nơi để cất giấu, tàng trữ, mua bán ma túy và tổ chức sử dụng ma túy.

Khi kiểm tra căn hộ, công an phát hiện anh N.M.C. (20 tuổi, quê Đồng Tháp), là bảo vệ của một quán karaoke thuộc quận Bình Tân. Anh C. khai do thiếu nợ Kiên 30 triệu đồng, không có tiền trả nên bị Kiên cùng đồng bọn bắt nhốt, đánh đập và buộc người nhà phải mang tiền lên chuộc.

Công an TP HCM phát hiện trong điện thoại của nhóm này nhiều clip anh C. bị đánh, ép sử dụng ma túy để gửi cho gia đình nạn nhân.

Kiểm tra một căn hộ khác của chung cư, công an phát hiện 4 thanh niên đang tổ chức sử dụng ma túy với nhau. Bên cạnh đó, khám xét nơi ở của Kiên, lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ tổng cộng 2,3 kg ma tuý, nhiều hung khí và tang vật liên quan.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/lo-chuyen-dong-troi-tu-vu-giat-day-chuyen-o-cu-chi-tp-hcm-202107082...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/lo-chuyen-dong-troi-tu-vu-giat-day-chuyen-o-cu-chi-tp-hcm-20210708220732261.htm