Lên mạng xã hội mua 17 khẩu súng, chưa kịp bán đã bị bắt

Chiều 24/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Quốc về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, Lê Thị Hoàng Dung về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Quốc.

Trước đó, sáng 25/1, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn. Tại đây, Quốc, Dung và 2 người bạn của Quốc đang tàng trữ 7 khẩu súng hoàn chỉnh, 10 khẩu súng bị tháo rời một số linh kiện, 13 viên đạn các loại và 1 bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Theo kết quả giám định, trong số súng, đạn trên có 1 khẩu súng và 1 viên đạn là vũ khí quân dụng còn chất tinh thể chứa trong bọc nylon là ma túy đá, có trọng lượng hơn 1,7gam.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 2/2, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Quốc và Dung. Quá trình điều tra xác định, thông qua mạng xã hội, Quốc đã mua số súng và đạn trên. Sau đó Quốc mang xuống TP Long Xuyên với mục đích bán lại kiếm lời.

Tuy nhiên, Quốc chưa kịp bán thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Còn số ma túy thu giữ trong phòng là của Quốc. Sau khi cả nhóm sử dụng ma túy xong, số ma túy còn lại Dung đem cất giấu vào túi xách.

