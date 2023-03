Lật mặt gã cảnh sát nước ngoài biến chất móc nối làm ăn ở Việt Nam

Trực tiếp Thiếu tướng - Cục trưởng Nguyễn Văn Viện chỉ đạo các lực lượng cùng tham gia phá án

Lần theo dấu vết

Đầu tháng 7-2020, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) nhận thông tin có đường dây vận chuyển ma túy từ TP.HCM đi Busan (Hàn Quốc). Cầm đầu là 1 đối tượng người Hàn Quốc sống lâu năm ở TP.HCM và cô vợ “hờ” người Việt Nam. Đối tượng này thành lập công ty xuất khẩu hàng sang Hàn Quốc, có kho xưởng gia công để che giấu ma túy tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM. Trước những thông tin trên, Đoàn 2 đã báo cáo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm để chỉ đạo Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3) phối hợp điều tra xác minh. Và chân tướng ông trùm dần được làm sáng tỏ.

Kim Soon Sik (SN 1960) cùng vợ là Huỳnh Thị Hoa Trân (SN 1980) trú tại TP.HCM có cuộc sống dư dả với công ty xuất khẩu đá granit từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Kim từng có thời gian 20 năm làm cảnh sát tại Hàn Quốc và cũng làm việc trong lực lượng phòng chống ma túy. Sau khi nghỉ hưu, Kim đến nhiều nơi ở châu Á để tìm đường làm ăn. Khi tới Việt Nam, nhận thấy có rất nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc được tạo điều kiện thuận lợi trong xuất nhập khẩu hàng hóa nên hắn cũng tìm cách tiếp cận. Sau thời gian tìm hiểu, Sik quyết định đầu tư làm ăn, nhưng thay vì mua bán, sản xuất hàng hóa thì hắn lại nghĩ đến… ma túy.

Kim rất ranh mãnh, xảo quyệt và có nhiều thủ đoạn để quản lý đàn em cũng như có các chiêu bài nhằm qua mặt các cơ quan chức năng. Đại tá Hà Trọng Hoàn - Chính trị viên Đoàn 3 chia sẻ, đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có sự tham gia của nhiều đối tượng đa quốc tịch, gồm cả người Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Chúng trốn khai báo tạm vắng, tạm trú bằng cách thường xuyên thay đổi nơi ở. Hàng chục trinh sát Đoàn 2, Đoàn 3 phải cẩn trọng theo sát hoạt động của các đối tượng nhưng không để “rút dây động rừng”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện (bên phải) - Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Bộ Công an) đấu trí với đối tượng Kim Soon Sik

Thủ đoạn tinh vi của “ông trùm”

Để thực hiện hành vi của mình, Kim tập hợp đám bạn người Hàn Quốc, móc nối với một số đối tượng người Việt lập ra Công ty TNHH Máy và thiết bị công nghệ APE rồi thuê khu đất ở đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông làm nơi đặt trụ sở và xây dựng nhà máy. Trong thời gian này, thông qua môi giới, Sik làm quen với một đối tượng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy để nhờ đưa đến biên giới các tỉnh miền Tây Nam bộ tìm cách móc nối mua ma túy.

Sau khi được một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc hứa sẽ giúp vận chuyển về đến tận nơi đặt nhà xưởng, Kim trở về TP.HCM vừa tập hợp một số đối tượng bán lẻ để hình thành đường dây cung cấp ma túy, vừa nghiên cứu phương thức, thủ đoạn vận chuyển sang Hàn Quốc. Trong thời gian còn làm cảnh sát phòng chống ma túy ở Busan, Kim biết rằng nếu giấu ma túy vào giữa những phiến đá granite thì máy quét thông thường sẽ không thể phát hiện được, do đó hắn quyết định chọn cách làm này. Kim lập tức liên lạc với người đàn ông gốc Trung Quốc đặt hàng, yêu cầu mỗi gói chỉ được đóng tối đa 1kg và vỏ bao được in hình giống như những gói trà hoặc cà phê. Khi ma túy được vận chuyển về kho, Kim giao cho đám đàn em ép vào giữa các phiến đá granite trước khi đóng vào container để xuất khẩu đi Hàn Quốc.

40kg ma túy dạng “đá” đã được ngụy trang trong những khối đá granit Cất lưới

Nhận thấy việc mua bán ma túy của Kim Soon Sik cùng đồng bọn có liên quan đến yếu tố nước ngoài, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) đã chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Tổng cục Hải quan để triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia. Ngày 7-7-2020, chuyên án A720P được xác lập do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì. Các đơn vị của Đoàn 2, Đoàn 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CATP Hồ Chí Minh), Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) được huy động tham gia phá án.

Sử dụng biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nắm được thông tin Kim mở tờ khai hải quan để chuẩn bị xuất khẩu 30 tấn đá sang Hàn Quốc. Chuyến hàng lần này, Kim cùng vợ và những chân tay thân tín trực tiếp xuống kho hàng để làm việc. Nhận thấy thời cơ đã tới, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm chỉ đạo Đoàn 2, Đoàn 3 tập trung phá án. Thượng tá Bùi Đức Trung - Đoàn trưởng Đoàn 2 trực tiếp vào TP.HCM tham gia đánh án.

Khoảng 22h, ngày 18-7-2020, container chở 30 tấn đá của Kim Soon Sik rời kho hàng của công ty đi tới cảng Cát Lái để làm thủ tục hải quan xuất khẩu sang Hàn Quốc. Đúng 23h, chiếc xe container từ từ tiến vào khu soi chiếu bình thường như các xe hàng khác. 23h40 cùng ngày, khi container đá của Kim được hạ xuống để vận chuyển lên tàu, bất ngờ lực lượng Biên phòng, Công an xuất hiện đọc lệnh khám xét khẩn cấp. Trong container, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 40kg ma túy tổng hợp dạng đá được cất giấu tinh vi trong các khối đá granit.

Cùng thời điểm, Ban chuyên án ra lệnh đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm trên địa bàn TP.HCM gồm: Kho hàng 51/1, số 37, phường Linh Đông. Tạm giữ 3 đối tượng, gồm: Kim Soon Sik, Huỳnh Thị Hoa Trân, Nguyễn Thanh Phú (SN 1982) cùng trú tại TP.HCM); căn hộ số A2-1008 chung cư Sarimi, phường An phú, quận 2. Tạm giữ Li Jun Hao (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc); căn hộ số 20.17 chung cư River Gate, phường 4, quận 4. Tạm giữ 1 đối tượng người Hàn Quốc; chung cư Cantavil, phường An Phú, quận 2. Tạm giữ đối tượng Kang Seon Hak (SN 1993, quốc tịch Hàn Quốc); tại phường Phước Long An, quận 9, Ban chuyên án cũng tiến hành làm việc với 3 đối tượng là người sử dụng xe nâng để đóng hàng vào container, gồm: Dương Đình Việt (SN 1964), Nguyễn Văn Quang (SN 1975) và Dương Đình Cung (SN 1980) đều trú tại TP.HCM.

Ban đầu các đối tượng chỉ khai nhận tự kết hợp với nhau để vận chuyển ma túy sang Hàn Quốc và mới thực hiện chuyến đầu tiên thì bị bắt. Tuy nhiên, trước đó, Công ty APE đã có 4 container đá granit chuyển đi Hàn Quốc và cơ quan điều tra đánh giá có thể có ma túy trong những lô hàng này. Sau khi phân tích các yếu tố, Ban chuyên án quyết định mở rộng điều tra. Sau hơn 1 tuần thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định được một nhóm đối tượng do người Trung Quốc và Hàn Quốc điều hành, chuyên thuê người Việt vận chuyển ma túy từ các cửa khẩu miền Tây Nam bộ đưa về TP.HCM, Đồng Nai hoặc vùng lân cận tiêu thụ, đồng thời chờ trung chuyển đến nước thứ ba.

Đêm 30-7-2020, sau khi nhận thông tin từ trinh sát, 11 tổ công tác đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 15 đối tượng, khám xét 9 địa điểm tại TP.HCM, 2 địa điểm tại tỉnh Đồng Nai. Tại nhà số K25, khu biệt thự Camllia và các căn hộ 502, 602 thuộc chung cư Mizuki Park, đường số 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng gồm: Lê Hồ Vũ (SN 1987, trú tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Cà Mau); Nguyễn Chí Thiện (SN 1988); Nguyễn Thị Thảo Duyên (SN 1999) trú tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Lê Thị Thu Hà (SN 1995, trú tại tỉnh Hà Tĩnh); Trần Thanh Nhã Uyên (SN 1997, trú tại tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Cẩm Giang (SN 1993, trú tại tỉnh Kiên Giang); Lê Thành Luân (SN 1991, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) đang cất giấu trong nhà 118kg ma túy dạng “đá”, 19 bánh heroin.

Cũng tại thời điểm này, các tổ công tác ở TP Biên Hòa và huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã thu giữ được 19 bánh heroin, 1kg ma túy dạng “đá”, 8.000 viên ma túy tổng hợp. Cho tới thời điểm kết thúc chuyên án, cơ quan điều tra đã bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ 160kg ma túy tổng hợp dạng “đá”, 8.000 viên ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin và nhiều loại tang vật khác có liên quan.

