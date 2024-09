Lãnh 5 năm tù vì gần 10 năm trước bán cô gái xinh đẹp lấy 1 triệu đồng

Ngày 12-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lữ Thị Thúy (42 tuổi, ngụ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) 5 năm tù về tội mua bán người.

Lữ Thị Thúy tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐẮC LAM

Theo hồ sơ, tháng 5-2015, một phụ nữ tên Nhất đến gặp Thúy bảo Thúy tìm các cô gái xinh đẹp đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông mua về làm vợ. Nếu tìm được thì Thúy sẽ được trả tiền công 1 triệu đồng cho một cô gái.

Thúy thấy chị MTC (22 tuổi, trú huyện miền núi Tương Dương) có nhan sắc nên đã đến tiếp cận và rủ đi Trung Quốc làm việc, lương cao. Chị C tưởng thật đã đi cùng Thúy thì bị Thúy bàn giao cho Nhất.

Phi vụ này, Nhất trả tiền công cho Thúy 1 triệu đồng. Còn chị C bị Nhất bán cho một người đàn ông với giá 210 triệu đồng. Trong số tiền đó, Nhất gửi về cho Thúy 60 triệu đồng để nhờ đưa đến cho gia đình chị C.

Trong tháng 2-2024 vừa qua, chị C đã về Việt Nam rồi tố cáo Thúy. Quá trình điều tra, Thúy đã bồi thường cho chị C 10 triệu đồng. Đối với Nhất, do không xác định được quê quán, nơi ở nên cơ quan điều tra tách ra, khi nào bắt được xử lý sau.

Bị cáo Thúy đứng trước bục khai báo, cúi đầu thể hiện ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

