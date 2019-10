Làng hành tỏi Lai Khê khốn đốn vì nạn đòi nợ kiểu “xã hội đen”

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 08:50 AM (GMT+7)

Thời gian gần đây, nhiều thanh niên ở Lai Khê bị lôi kéo sa đà vào tệ nạn cờ bạc, dẫn đến tình trạng vay nợ, gây mất an ninh trật tự…

Con dại… cái phải mang nợ(!)

Nhà nghỉ Quốc Cảnh trên Quốc lộ 5, thuộc địa phận Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trong những ngày vừa qua liên tục bị một nhóm đối tượng kéo đến bao vây, chửi bới, đe dọa để đòi nợ.

Chủ nhà là ông Nguyễn Đức Cương cho biết qua tìm hiểu thì nguyên nhân là do con trai mình Nguyễn Đức Cường có vay nợ của một cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn số tiền 150 triệu đồng. Số tiền này trong quá trình đánh bi – a ăn tiền, con trai ông Cương bị thua không có tiền trả nên buộc phải viết giấy mượn xe ô tô để thế chấp tại hiệu cầm đồ T.H. ở ngã 3 Lai Khê.

Nhóm côn đồ mang theo hung khí đến trước cửa nhà ông Cương đe dọa, sau đó hò nhau phóng uế.

Khi biết con nợ bỏ trốn, chủ hiệu cầm đồ T.H đã liên tục đe dọa sẽ giết vợ chồng ông Cương nếu không chịu trả nợ thay cho con. Cụ thể vào chiều ngày 19 – 9 vừa qua, một nhóm khoảng 15 đối tượng mang theo gậy gộc, hung khí đến cơ sở làm tỏi của gia đình ông Cương ở thôn Thanh Liên cùng xã Cộng Hòa.

Tại đây khi thấy bà Lê Thị Phương, các đối tượng nhầm là vợ ông Cương đã xông vào bóp cổ đe dọa. Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng này lại quay ra nhà riêng của ông Cương là nhà nghỉ Quốc Cảnh, hò nhau phóng uế ra ngay trước cửa. Tiếp đó đến đêm 29 – 9, lợi dụng vắng vẻ, một số đối tượng mang theo chất bẩn ném vào cửa nhà ông Cương.

Trình bày với Phóng viên Báo CAND, ông Cương cho biết gia đình ông đã bao nhiêu lần phải mang tiền đi trả nợ cho cậu con trai hư hỏng nhưng vẫn không được yên thân.

Đáng chú ý cách đây 2 năm, con trai ông Cương vay nợ 20 triệu đồng với lãi suất cao của một đối tượng người địa phương tên Tài. Do không có tiền trả nợ nên sau đó đối tượng Tài đã đưa người đến nhà đập phá tài sản và gây thương tích cho ông Cương làm giảm 4% sức khỏe.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, gia đình ông Lê Văn Phương ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa liên tục bị đối tượng côn đồ kéo đến nhà đập phá, ném chất bẩn vào trong nhà, thậm chí đe dọa giết chết cả nhà để gây áp lực đòi nợ.

Thường xuyên bị côn đồ đến nhà đập phá, ném chất bẩn, người dân quây tốn kín mít như chuồng cọp.

Ông Phương không giấu diếm cho biết, con trai mình là Lê Văn Sơn do không được giáo dục đến nơi đã bị đối tượng xấu lôi kéo tham gia tệ nạn cờ bạc nên đã phải ký giấy vay nợ của hiệu cầm đồ T.H. số tiền 500 triệu đồng, nhưng không có tiền trả nên đã bỏ trốn. Sau nhiều lần bị các đối tượng cho vay ném chất bẩn vào nhà, ông Phương buộc phải quây tôn xung quanh nhà không khác gì chuồng cọp.

Cách nhà ông Phương không xa, gia đình ông Bùi Văn Huynh, cũng thường xuyên phải sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa do bị nhóm đối tượng mà đứng sau cũng chính là chủ hiệu cầm đồ T.H. chỉ đạo đập phá và ném chất bẩn. Ông Huynh cho biết con trai ông là Bùi Quang Tiền có vay của hiệu cầm đồ T.H. số tiền 15 triệu, do chưa có tiền trả các đối tượng cho vay đã mang theo hẳn súng đến nhà đe dọa, sau đó dùng gạch đá tấn công và đập phá nhà cửa…

Qua tìm hiểu thực tế tại khu vực Lai Khê và các làng lân cận còn có hàng chục gia đình khác cũng trong hoàn cảnh có con cái bị lôi kéo, sa đà vào chơi bời, tệ nạn đã vay nợ của hiệu cầm đồ T.H..

Khi các con nợ bỏ trốn hoặc biết không có khả năng thanh toán thì đối tượng cho vay nhắm vào người thân, gia đình của họ dùng đủ thủ đoạn để khủng bố buộc phải trả nợ, như đưa người đến đe dọa, ném chất bẩn vào nhà.

Nhiều gia đình do bị đe dọa sợ hãi đã phải đi vay mượn, không thì bán hết cả nhà để trả nợ gốc cùng với lãi suất cắt cổ, như ông H. ở ngã 3 Lai Khê. Còn gia đình bà S., do không có tiền trả nợ cho con, sợ bị trả thù nên đã phải đóng cửa nhà, dắt díu nhau bỏ trốn đi biệt xứ…

Cần tăng cường công tác đấu tranh và phòng ngừa

Khi hay tin Phóng viên Báo CAND đến tìm hiểu tình trạng vay nợ trên địa bàn đã có rất nhiều người dân ở xã Cộng Hòa tìm gặp để bày tỏ nỗi bức xúc. Theo phản ánh thì các đối tượng cho vay thường tìm cách lôi kéo đám thanh niên trong xã tham gia đánh bạc, như cá độ bóng đá, xóc đĩa, đá bi–a…

Trường hợp không có tiền hoặc thua hết tiền, với danh nghĩa là cửa hiệu cầm đồ các đối tượng này cho vay với lãi suất cắt cổ, từ 10–15 nghìn/1 triệu/ngày. Và tiền lãi được cộng vào với tiền gốc sau thời gian nhất định nếu không trả được, nên số nợ sẽ tăng lên rất nhanh.

Trao đối với Phóng viên Báo CAND, Trưởng Công an huyện Kim Thành Thượng tá Nguyễn Văn Hùng xác nhận là tình trạng vay nợ gây mất an ninh trật tự không chỉ có ở xã Cộng Hòa mà còn ở cả bên xã Lai Vu. Theo đó Công an huyện Kim Thành đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh cũng như phòng ngừa, nhằm ngăn chặn tình trạng này…

Cụ thể, đối với tất cả vụ việc liên quan đến hoạt động đòi nợ như tổ người đến đe dọa, uy hiếp hoặc ném chất bẩn vào nhà con nợ, lực lượng Công an đều kịp thời có mặt phối hợp cùng với Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan, người biết việc và tập hợp tài liệu chứng cứ khác để làm căn cứ xử lý.

Người dân bức xúc tố cáo tình trạng lộng hành của các đối tượng đòi nợ.

Kết quả vụ việc gây thương tích cho Nguyễn Đức Cương, cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố vụ án, nhưng do chưa xác định được đối tượng nên sau đó phải tạm đình chỉ để củng cố thêm tài liệu, chứng cứ sẽ phục hồi điều tra. Đối với các vụ việc tổ chức người đến đe dọa, uy hiếp gia đình con nợ, Công an huyện Kim Thành tiến hành tập các đối tượng tham gia để điều tra.

Tuy nhiên những vụ việc này đối tượng chưa gây thương tích, thiệt hại về tài sản theo định giá chưa đủ để xử lý nên cơ quan Công an đã tiến hành răn đe, giáo dục và yêu cầu cam kết không tái phạm. Còn đối với các vụ ném chất bẩn vào nhà dân, cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra nhưng gặp khó khăn, do thời điểm xảy ra vào đêm tối, đối tượng thường đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và ra tay rất nhanh rồi bỏ đi…

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng cho biết, để chủ động phòng ngừa tình trạng vay nợ với lãi suất cao dẫn đến việc đòi nợ theo kiểu xã hội đen, Công an huyện Kim Thành đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn, tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống truyền thanh, lưu ý người dân không nên vay nợ theo kiểu tín dụng đen.

Khi xảy ra vụ việc tranh chấp thì phải trình báo và phối hợp với cơ quan Công an để giải quyết. Còn thực tế hầu hết các vụ việc con nợ thì bỏ trốn hoặc không hợp tác với cơ quan Công an nên khó có căn cứ để xử lý hình sự.

Cùng với đó Công an huyện Kim Thành đã bố trí hẳn 1 Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Cộng Hòa tuần tra hàng đêm, để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vụ việc về an ninh trật tự nói chung và các vụ việc đòi nợ kiểu xã hội đen nói riêng.

Có thể nói, tình trạng đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” sẽ còn tiếp tục gây nên sự bất an cho xã hội nếu không có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ cơ quan thực thi pháp luật.

Huyện Kim Thành cũng như nhiều địa phương khác đã có những biện pháp nhằm triệt xóa các nhóm cho vay lãi suất cao nhưng vẫn chưa đủ để giữ yên trật tự xã hội. Thiết nghĩa cần phải có nhiều giải pháp mạnh hơn nữa để siết tín dụng đen, hi vọng mới giảm những vụ đòi nợ kiểu "khủng bố" hiện nay.