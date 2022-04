Làm rõ vụ một phụ nữ trình báo mất chiếc nhẫn có đính viên đá kim cương

Lợi dụng lúc gia chủ vắng nhà, Quang đã đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị, trong đó có 1 chiếc nhẫn bằng kim loại màu bạc đính 1 viên đá kim cương; cùng nhiều chỉ vàng.

Ngày 25-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Nguyễn Thanh Quang (SN 2004, ngụ xã Thanh Trạch) đề điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Nguyễn Thanh Quang

Trước đó, hôm 23-4, Công an huyện Bố Trạch nhận được tin báo của chị L.T.T (SN 1982, ngụ xã Thanh Trạch) về việc bị kẻ gian lợi dụng sơ hở đột nhập nhà lấy trộm nhiều tài sản có giá trị, gồm: 1 miếng vàng SJC (1 chỉ); 1 nhẫn đeo tay bằng kim loại màu bạc, trên nhẫn có đính 1 viên đá kim cương và 2 nhẫn bằng vàng (4 chỉ). Giá trị tài sản ước tính khoảng 330 triệu đồng.

Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Công an xã Thanh Trạch nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, truy xét. Sau quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm gây ra vụ trộm trên là Lê Nguyễn Thanh Quang.

Bước đầu, Quang khai nhận mình chính là đối tượng đột nhập nhà chị T. để trộm cắp vì biết gia đình chị có nhiều tài sản. Sau khi trộm cắp, Quang mang tài sản đi cất giấu.

Công an đã thu hồi được một số tài sản, gồm: 1 chiếc nhẫn bằng kim loại màu bạc, trên nhẫn có đính 1 viên đá kim cương và 1 miếng vàng SJC (1 chỉ). Giá trị tài sản ước tính khoảng 306 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, Lê Nguyễn Thanh Quang khai nhận vào ngày 21-4 đã thực hiện hành vi trộm cắp số tiền 10,5 triệu đồng của bà M.T.M (SN 1956, ngụ xã Thanh Trạch). Tuy nhiên, bị hại không trình báo với cơ quan công an.

