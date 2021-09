Lái xe luồng xanh đi giải quyết mâu thuẫn trong game, thanh niên bị đánh bỏ chạy

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021 09:30 AM (GMT+7)

Bị đối thủ thách thức trong lúc chơi game, Quý điều khiển xe tải luồng xanh từ Long An xuống chợ Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 26/9, Công an xã Hoà Lợi huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào chiều tối 24/9, Công an xã Hoà Lợi nhận tin báo có nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau tại khu vực chợ Hoà Lợi huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường truy bắt 3 thanh niên gồm Mai Phú Quý (27 tuổi, ngụ ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Lê Văn Toàn (26 tuổi), Trần Hoàng Qui (27 tuổi, tên thường gọi là “Lọt”), cùng ngụ ấp Qui Nông A, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mẫu thuẫn trong lúc chơi game nên Qui hẹn Quý đến chợ Hoà Lợi giải quyết. Bị thách thức, Quý mang theo gậy 3 khúc điều khiển xe tải luồng xanh chở thuốc bảo vệ thực vật đi từ tỉnh Long An đến Trà Vinh. Vừa đến nơi, Quý bị Qui và Toàn lao vào đánh nên bỏ chạy.

Lực lượng công an kịp thời có mặt khống chế bắt giữ 3 thanh niên. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

