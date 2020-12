Bắt “sát thủ” chém gục 3 mẹ con, tẩm xăng đốt xác bạn trai gia chủ

Thứ Năm, ngày 24/12/2020 10:35 AM (GMT+7)

Các trinh sát đã bắt giữ Lê Trường Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực Đèo Cả, tỉnh Phú Yên.

Lê Trường Thành bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực Đèo Cả, tỉnh Phú Yên.

Liên quan đến vụ “sát thủ” chém gục 3 mẹ con, tẩm xăng đốt xác bạn trai gia chủ, sáng 24/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an bắt giữ đối tượng Lê Trường Thành (SN 1972, trú ấp Bình Minh 2, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp về hành vi Giết người

Các trinh sát Công an tỉnh Đồng Tháp và Cục C02 đã bắt giữ Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực Đèo Cả, tỉnh Phú Yên.

Trước đó, khoảng 1h30 phút ngày 14/1, tại ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Thành đã đột nhập vào nhà của Trần Thị Hồng Liên (SN 1975), dùng dao rựa chém chết và đốt xác anh Võ Hoàng Quân (SN 1982).

Sau đó, Thành dùng dao tấn công, gây thương tích cho Trần Thị Hồng Liên và 2 con ruột của chị Liên là Lê Phước Toàn (SN 1996) và Lê Phương Quỳnh (SN 2005) khi cả 4 người này đang ngủ.

Sau khi gây án, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-sat-thu-chem-guc-3-me-con-tam-xang-dot-xac-ban-trai-gia-chu-50202024121036...Nguồn: http://danviet.vn/bat-sat-thu-chem-guc-3-me-con-tam-xang-dot-xac-ban-trai-gia-chu-502020241210364162.htm