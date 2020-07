Không cưỡng nổi sức hút của nghề "buôn phấn bán hương", hotgirl hóa thân thành tú bà

Thứ Hai, ngày 06/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Xinh xắn, trẻ đẹp nhưng lười lao động, thích ăn chơi hưởng thụ, nhiều hotgirl không cưỡng nổi sức hút của nghề "buôn phấn bán hương" đã tự biến mình thành tú bà và phải trả giá cho hành động của mình.

Hotgirl 9X cầm đầu đường dây bán dâm chuyên nghiệp ở Thanh Hóa

Ngày 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây môi giới, mua bán dâm chuyên nghiệp do Cao Thị Ninh (tức Cao Kiều, SN 1992, trú tại Chung cư Teaco, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) cầm đầu….

Cao Thị Ninh cùng 3 gái mại dâm khác bị bắt quả tang đang bán dâm cho khách tại các phòng của khách sạn Phú Hưng, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa vào tối 4/7. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

"Tú bà" Cao Thị Ninh.

Các gái mại dâm và những người mua dâm khai nhận, bước đầu thực hiện hành vi mua bán dâm thông qua sự môi giới, điều hành của Cao Thị Ninh. Theo đó, khi khách có nhu cầu mua dâm, Ninh sẽ điều gái mại dâm từ các quán karaoke đến khách sạn Phú Hưng bán dâm với giá từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/lần. Ninh sẽ cắt phế tiền hoa hồng từ cả gái bán dâm và khách mua dâm. Thậm chí, nếu khách mua dâm có nhu cầu, “tú bà” cũng trực tiếp bán dâm cho khách.

Được biết, "tú bà" Cao Thị Ninh cầm đầu một đường dây mua bán, môi giới mại dâm chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa với nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Hiện, Ninh đã bị tạm giữ hình sự. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Mắt xích quan trọng trong đường dây bán dâm sử dụng ma túy

Trước Ninh, rất nhiều hotgirl tuổi trẻ đã không thể cưỡng lại cám dỗ của nghề "buôn phấn bán phương" mà sa chân vào các đường dây và biến mình thành "tú bà".

Với vẻ ngoài xinh xắn, ít ai nghĩ rằng Bùi Thị Như Quỳnh (SN 2002, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) chưa tròn 18 tuổi lại chính là một “tú bà” trong đường dây bán dâm lên đến cả chục triệu đồng mỗi đêm.

Ngày 17/4/2020, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội triệt phá đường dây mua bán dâm "sử dụng" kèm ma tuý với khách có giá 25 triệu đồng/lượt. 3 đối tượng bị bắt giữ là Võ Văn Tuấn (SN 1990, quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); Bùi Thị Như Quỳnh (SN 2002, quê quán Thái Bình); Hoàng Quốc Long (SN 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội). Trong đó, Bùi Thị Như Quỳnh là một trong những mắt xích quan trọng.

"Tú bà" Bùi Thị Như Quỳnh.

Quỳnh có vẻ ngoài xinh xắn, sớm bỏ học, lên Hà Nội làm việc, sinh sống nhiều năm nay. Đáng nói, cô gái chưa đủ 18 tuổi này từng làm gái mại dâm nên quen biết với rất nhiều các cô gái trẻ đẹp cùng tuổi và có nhiều mối quan hệ với “khách làng chơi”.

Trong đường dây này, cùng đồng hành với Quỳnh là Vũ Văn Tuấn (SN 1990, trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Tuấn làm kinh doanh tự do, quen Quỳnh trong thời gian dài. Mỗi khi có khách đặt hàng, Tuấn lại liên hệ với Quỳnh để điều gái mại dâm tiếp khách.

Cán bộ điều tra vụ án tiết lộ, các đối tượng thuê chung cư dạng “homestay” theo ngày rồi “ship” ma túy từ nơi khác đến. Đây là một trong những thủ đoạn mại dâm khá mới. Các đối tượng mua bán dâm kèm theo thỏa thuận gái mại dâm phải sử dụng ma túy nếu khách yêu cầu.

18 tuổi trở thành "tú bà" ma mãnh

Hồ Thị Thúy Hằng (SN 2001, trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh) cũng điều hành một đường dây gái gọi cao cấp chuyên phục vụ các đại gia ở Nghệ An. Hằng xinh xắn, ăn mặc sành điệu lại vô cùng chịu chơi nên được nhiều đại gia để ý, gạ gẫm. Biết được “nhu cầu” của những người thừa tiền này, Hằng bắt đầu “tuyển” các cô gái xinh đẹp để phục vụ khách.

Hằng kết bạn với những cô gái cùng "tầng" với mình, thích ăn chơi, đua đòi, ngoại hình dễ nhìn, rồi rủ rê, lôi kéo họ vào đường dây bán dâm cho các đại gia. Để đường dây môi giới mại dâm của mình đắt khách, “tú bà” này yêu cầu các cô gái trang điểm đẹp, mặc đồ gợi cảm rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để câu khách. Khách làng chơi có nhu cầu, Hằng cho họ tự lựa chọn thông qua ảnh, thỏa thuận giá cả rồi điều người đến phục vụ. Trong tay của Hằng, có ít nhất 7 người từ 18-25 tuổi.

"Tú bà" Hồ Thị Thúy Hằng.

Chi phí cho mỗi lần đi khách thấp nhất 2 triệu đồng. Riêng những cô gái nhan sắc nổi bật thì giá từ 4 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, Hằng còn tổ chức hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn nếu khách muốn bay lắc với ma túy. Tất nhiên, giá những dịch vụ này dao động từ 4-10 triệu đồng cho mỗi cuộc chơi.

Dù trẻ người nhưng kinh nghiệm đầy mình, tú bà Hằng còn điều các cô gái tham gia “sex tour” theo yêu cầu của khách. Giá dịch vụ dao động 10-20 triệu tùy thuộc vào chuyến đi dài hay ngắn ngày, địa điểm xa hay gần.

Tất cả những giao dịch với khách hàng Hằng đều thông qua mạng xã hội. Hằng thường xuyên luân chuyển các khách sạn, nhà nghỉ.

Trả lời cơ quan điều tra, Hằng hồn nhiên nói số tiền kiếm được dùng để ăn chơi, mua sắm. Ngày 8/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Thị Thúy Hằng để điều tra về tội “Môi giới mại dâm”.

Xinh đẹp, có ngoại hình và nhiều lợi thế khác nhưng Hằng, Ninh, Quỳnh hay rất nhiều "tú bà" ít tuổi khác lại không không có chí hướng mà sa đà vào ăn chơi và rơi vào những con đường phạm pháp. Để cuối cùng, tuổi thanh xuân- tuổi đẹp nhất đời người, các cô phải trả giá bằng những năm tháng "cải tạo nhân cách" sau song sắt.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/khong-cuong-noi-suc-hut-cua-nghe-buon-phan-ban-huong-nhieu-hotgirl-ho...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/khong-cuong-noi-suc-hut-cua-nghe-buon-phan-ban-huong-nhieu-hotgirl-hoa-than-thanh-tu-ba-a481370.html