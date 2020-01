Không chia tiền tip, nhân viên khách sạn đâm chết đồng nghiệp

Thứ Sáu, ngày 17/01/2020 11:22 AM (GMT+7)

Cả hai là nhân viên khách sạn, chỉ vì chia tiền tip không đều mà Võ Đình Ngọc (ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đâm chết đồng nghiệp.

Ngày 16-1, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Võ Đình Ngọc (SN 1966, trú tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú, TP Cam Ranh) 16 năm tù về tội "Giết người", buộc bồi thường cho gia đình bị hại 265 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con bị hại một lần 400 triệu đồng.

Bị cáo Ngọc trước phiên tòa

Theo bản án, Ngọc và Vũ Ngô Ái Quốc đều là nhân viên của khách sạn Thành Mỹ (TP Cam Ranh), do ông Hồ Trọng An làm chủ. Quá trình làm việc tại khách sạn Thành Mỹ, giữa Ngọc và Quốc nảy sinh mâu thuẫn do khách lưu trú để lại tiền tip (tiền thưởng thêm) nhưng Quốc không chia cho Ngọc.

Tối 31-3-2019, hai người lại tiếp tục tranh cãi, đánh nhau. Ngọc cầm dao đâm Quốc nhiều nhát làm Quốc tử vong sau đó.

Sáng 1-4-2019, đối tượng Ngọc đến đầu thú tại cơ quan Công an phường Cam Thuận, TP Cam Ranh.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/khong-chia-tien-tip-nhan-vien-khach-san-dam-chet-dong-nghiep-202001...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/khong-chia-tien-tip-nhan-vien-khach-san-dam-chet-dong-nghiep-20200116153005737.htm