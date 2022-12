Khởi tố "ông già Noel" bốc đầu xe máy trên cao tốc

Chiều 26/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương (Thái Nguyên) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 2003, trú Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) và Phạm Văn Đạt (SN 2005, trú xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hình ảnh Tùng mặc đồ "ông già Noel" bốc đầu gây nguy hiểm trên cao tốc (ảnh cắt từ clip)

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 1/12/2022, Phạm Văn Đạt điều khiển xe máy Honda Wave BKS 20B2-487.32 cùng một nhóm nam thanh niên đi xe máy khác không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu, đi ngược chiều, điều khiển phương tiện bằng một bánh, lạng lách, đánh võng... chạy dọc theo tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn), gây nguy hiểm cho các phương tiện khác và mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng

Khoảng 16h ngày 18/12/2022, Nguyễn Thanh Tùng và một nhóm nam thanh niên thực hiện hành vi tương tự, song lần này Tùng mặc quần áo "ông già Noel", liên tục lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên cao tốc, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến ANTT... Đáng chú ý, hành vi của Tùng được nhóm bạn phóng xe theo cổ vũ, quay clip đăng tải lên mạng xã hội để câu "view", câu "like"...

Đối tượng Phạm Văn Đạt

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Phú Lương đã triệu tập các đối tượng lên làm việc, Đạt và Tùng thừa nhận hành vi nêu trên. Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng và Phạm Văn Đạt về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại khoản 1, Điều 318, Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng trong thời hạn 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Riêng Đạt chưa đủ 18 tuổi nên được tại ngoại. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Được biết, nhóm thanh niên này đều đã bỏ học, thường liên lạc với nhau qua mạng xã hội, nhắn tin hẹn nhau lên cao tốc bốc đầu qua tin nhắn Facebook.

