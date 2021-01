Khởi tố ông bố nghiện ngập, đánh đập, cắt nham nhở tóc con gái tại Bắc Ninh

Thứ Ba, ngày 12/01/2021 13:53 PM (GMT+7)

Viện KSND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Anh Đức về tội “Hành hạ con”.

Đối tượng Đức tại cơ quan Viện KSND huyện Tiên Du

Theo đó, ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du nhận được đơn của bà N.T.L (sinh năm 1960 ở thôn Ngang Nội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du) về việc Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1980, trú thôn Hộ Vệ, xa Lạc Vệ, huyện Tiên Du) có hành vi hành hạ con đẻ là cháu N.T.H. (sinh năm 2006).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du đã điều tra và xác định, cháu H. là con của Nguyễn Anh Đức và chị T.T.B (sinh năm 1983; hiện đang xuất khẩu lao động tại Đài Loan). Năm 2007, vợ chồng Đức ly thân, cháu H ở cùng với ông bà nội. Do cháu H có bệnh lý từ nhỏ, thỉnh thoảng đi viện điều trị nên có học lực yếu dẫn đến bị đúp lại 1 năm lớp 8. Sau đó, Đức đón cháu H về ở cùng và bắt nghỉ học ở nhà.

Theo điều tra, Đức thường sử dụng ma tuý và mỗi khi “phê” thuốc đối tượng dùng chiếc roi bằng ống nhựa được quấn bằng băng dính đen chuẩn bị từ trước để đánh con. Trong các ngày 23, 25, 30, 31 tháng 12 năm 2020, Đức liên tục hành hạ đánh đập H.

Hình ảnh của cháu H sau khi bị bố đẻ hành hạ

Chiều 30/12/2020, H trốn đến nhà bà nội chơi và bị bố phát hiện. Bị can Đức tức giận dùng tông đơ cắt tóc cà đánh liên tục vào đầu H. Sau đó, Đức trói tay cháu H rồi buộc vào gậy ghì xuống nền và dùng chiếc roi kể trên đánh vào mông, đùi và người cháu H. Mặc dù cháu H đã xin tha nhưng Đức vẫn không tha. Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, cháu H đã được đưa đến nhà người thân, sau đó đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chữa trị.

Tại biên bản làm việc ngày 2/01/2021, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cung cấp tình trạng vào viện của cháu H như sau: Xây sát da vùng đỉnh chẩm 3cm, bầm tím lan tỏa toàn bộ vùng mông hai bên, bầm tím toàn bộ mặt sau và mặt ngoài đùi hai bên, bầm tím vùng gối hai bên, bầm tím mặt sau cánh tay phải kích thước (10 x 5) cm.

Đến ngày 7/1/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Đức và đã được Viện kiểm sát phê chuẩn. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức, Cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc doi nói trên và chiếc tông đơ Đức sử dụng để cắt tóc cháu H.

Đối tượng Đức tại cơ quan Viện KSND huyện Tiên Du

Qua xác minh nhân thân của Đức, bước đầu xác định Đức là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự về tội cưỡng đoạt và trộm cắp tài sản. Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ, xác định hành vi của Nguyễn Anh Đức có đủ dấu hiệu cấu thành tội “Hành hạ con” quy định tại Khoản 2 Điều 185 BLHS.

Ngày 8/01/2021, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can số và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Anh Đức về tội “Hành hạ con”. Đồng thời, Công an huyện Tiên Du có công văn đề nghị VKS phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Cùng ngày 8/10/2021, Viện KSND huyện Tiên Du tiến hành phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên và yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du tiếp tục điều tra, làm rõ để giải quyết vụ án, xử lý bị can Nguyễn Anh Đức theo quy định.

