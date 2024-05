Khởi tố kẻ dùng tuýp sắt tấn công nhiều người ở Nha Trang làm 1 phụ nữ tử vong

Chiều 14-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lầu Vũ Nhật Đăng (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) để điều tra về tội giết người.

Lầu Vũ Nhật Đăng là kẻ đã dùng tuýp sắt đánh nhiều người ở Nha Trang, trong đó có một phụ nữ đã tử vong.

Bị can Lầu Vũ Nhật Đăng. Ảnh: BL

Như PLO đã đưa tin, sáng 7-5, bà L (ngụ TP Nha Trang) đang đi bộ trên đường 2/4 (TP Nha Trang) thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy từ phía sau áp sát rồi dùng vật cứng đánh mạnh vào vùng đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, hung thủ tiếp tục lái xe máy bỏ đi. Bà L được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện do bị chấn thương sọ não.

Camera ghi lại cảnh Lầu Vũ Nhật Đăng gây án. Ảnh: AB

Sau khi vào cuộc truy xét, Công an TP Nha Trang đã bắt giữ Lầu Vũ Nhật Đăng. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận hành vi của mình, hung khí gây án là tuýp sắt.

Ngoài nạn nhân L, Lầu Vũ Nhật Đăng còn khai nhận đã dùng tuýp sắt đánh gây thương tích cho năm nạn nhân khác.

