Khởi tố đôi vợ chồng trẻ cướp tiệm vàng rồi trốn vào vườn xoài

Sáng 17-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Duy Khánh (SN 2001) và vợ của Khánh là Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 2001; ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) về tội "Cướp tài sản".

Đỗ Duy Khánh (bên phải) và Nguyễn Thị Kim Thoa

Tang vật

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 4-1, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo từ Công an thị trấn Mỹ Luông về việc xảy vụ cướp tiệm vàng do đôi nam nữ giả vờ mua vàng rồi cướp 1 dây chuyền trọng lượng 3 chỉ, 1 mặt dây chuyền trọng lượng 1 chỉ và 1 vòng đeo tay trọng lượng 2 chỉ, tổng trị giá trên 32 triệu đồng.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an thị trấn Mỹ Luông và Công an xã Mỹ An nhanh chóng vào cuộc, triển khai lực lượng truy bắt thủ phạm.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã truy bắt được đôi nam nữ là vợ chồng đã gây ra vụ cướp trên là Đỗ Duy Khánh và Nguyễn Thị Kim Thoa khi cả 2 đang trốn tại một vườn xoài ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới; đồng thời thu giữ tang vật là số vàng Khánh và Thoa vừa cướp được.

