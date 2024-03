Khởi tố đối tượng cho vay "tín dụng đen" lãi suất lên tới gần 1.000%/năm

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Công an H.Đơn Dương (Lâm Đồng) bắt giữ Lê Anh Giang (SN 1988, HKTT: H.Quảng Xương - Thanh Hóa; tạm trú xã Đạ Ròn, H.Đơn Dương) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng

Với thủ đoạn đăng bài viết cho vay lên Facebook về việc cho vay tiền không cần thế chấp, trong năm 2023, Giang đã cho hơn 100 người vay số tiền 2 tỷ đồng với nhiều hình thức cho vay khác nhau, lãi suất giao động từ 218% đến 912,5%/năm. Khi bị hại không còn khả năng để tiếp tục trả tiền lãi, Lê Anh Giang thường xuyên gọi điện để chửi bới, đe dọa buộc họ phải tiếp tục trả tiền cho Giang.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Lê Anh Giang đã thu lợi bất chính với số tiền hơn 170 triệu đồng. Quá trình khám xét nơi ở, cơ quan Công an cũng thu giữ được nhiều tài liệu, giấy tờ, máy móc liên quan đến việc cho vay lãi nặng, trong đó có nhiều giấy tờ tùy thân là CCCD, bằng lái xe, giấy khai sinh... của người vay.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng

Tại Cơ quan CSĐT, Giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan CSĐT Công an H.Đơn Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Anh Giang về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Để phòng ngừa, ngăn chặn với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động “tín dụng đen”, thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội. Khi phát hiện tội phạm có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”, người dân cần kịp thời thông báo đến lực lượng Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Các bị hại vay tiền của đối tượng Giang đều phải để lại CCCD Hà Anh - Lê Tiến

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]