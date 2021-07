Khởi tố đối tượng cầm cuốc bổ liên tiếp vào đầu phóng viên đang tác nghiệp

Chủ Nhật, ngày 11/07/2021 09:30 AM (GMT+7)

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khởi tố đối tượng cầm cuốc bổ liên tiếp vào phóng viên khi đang tác nghiệp.

2 đối tượng Đào Nhật Vũ (áo đen) và Nguyễn Văn An (áo trắng) tại cơ quan Công an (Ảnh I.T)

Trưa ngày 10/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đào Nhật Vũ (SN 1993) và Nguyễn Văn An (SN 1985), cùng trú thôn Long Sơn, xã An Dũng, huyện Đức Thọ về tội “Cố ý gây thương tích”.

Như trước đó Báo Giao thông đã đưa tin: Khoảng 22h30’ tối ngày 1/7, anh Nguyễn Nhật Hào - Phóng viên Tạp chí Kinh tế và Đồ uống cùng một người khác đi ô tô tới thôn Long Sơn, xã An Dũng, huyện Đức Thọ để xác minh tin báo về tình trạng khai thác đất trái phép.

Tuy nhiên, do không thấy máy múc hoạt động nên anh quay xe ra về. Khi vừa quay xe được 15m thì gặp Nguyễn Văn An. Sau khi đe dọa, An gọi thêm người đến rồi cầm cuốc bổ liên tục vào đầu, mặt anh Hào. Đứng cạnh đó, Vũ cũng xông vào dùng tay đấm liên tiếp vào mặt anh Hào.

Anh Hào bị đa chấn thương sau vụ tấn công

Sau khi sự việc xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh – Hoàng Trung Dũng và Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh – Đại tá Lê Khắc Thuyết đã chỉ đạo Công an huyện Đức Thọ khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng khác điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật (nếu có).

Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y và giám định y khoa Sở Y tế Hà Tĩnh, tỷ lệ thương tích của anh Nguyễn Nhật Hào là 5%.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/khoi-to-doi-tuong-cam-cuoc-bo-lien-tiep-vao-dau-phong-vien-dang-tac-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/khoi-to-doi-tuong-cam-cuoc-bo-lien-tiep-vao-dau-phong-vien-dang-tac-nghiep-d515431.html