Khởi tố cựu phóng viên nhắn tin vu khống lãnh đạo Công an ở Bắc Giang

Chủ Nhật, ngày 06/02/2022 19:31 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi bị tuyên án về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, cựu phóng viên đã vu khống lãnh đạo Công an Lục Ngạn, Bắc Giang.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Từ Tấn (SN 1982, trú tại N02, chung cư 282, đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) cựu phóng tạp chí Môi trường và sức khỏe về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân".

Cụ thể, tháng 12/2021, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo về việc có đối tượng nhắn tin đến số điện thoại của nhiều lãnh đạo các cấp của tỉnh Bắc Giang với nội dung sai sự thật nhằm vu khống, xúc phạm danh dự, hạ uy tín của lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Đoàn Từ Tấn tại cơ quan công an. Ảnh: CABG.

Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh, làm rõ, nhanh chóng bắt giữ, xử lý đối tượng trước pháp luật.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 24/12/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân".

Quá trình thu thập và củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 23/1/2022, Phòng Cảnh sát hình sự điều tra làm rõ, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Từ Tấn.

Tấn bị giữ khẩn cấp về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân".

Quá trình điều tra xác định, năm 2020, Đoàn Từ Tấn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn bắt giữ, khởi tố, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn truy tố và Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn xét xử, tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Tấn bị tổ công tác Công an huyện Lục Ngạn bắt quả tang khi nhận 2 triệu đồng từ Hiệu trưởng Trường mầm non xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn.

Sau đó, cơ quan Công an làm rõ, lợi dụng danh nghĩa phóng viên, Tấn đã ép 4 trường mầm non trên địa bàn huyện Lục Ngạn đưa tiền và đã chiếm đoạt 8 triệu đồng.

Trong thời gian chờ đi chấp hành án, từ ngày 28/11/2021 đến ngày 28/12/2021, Tấn đã sử dụng nhiều số điện thoại di động (sim rác) để thực hiện hành vi nhắn tin gửi đến điện thoại di động của nhiều lãnh đạo các cấp tỉnh Bắc Giang với nội dung sai sự thật nhằm vu khống, xúc phạm danh dự, hạ uy tín của Lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện Lục Ngạn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/khoi-to-cuu-phong-vien-nhan-tin-vu-khong-lanh-dao-cong-an-o-bac-gian...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/khoi-to-cuu-phong-vien-nhan-tin-vu-khong-lanh-dao-cong-an-o-bac-giang-d541510.html