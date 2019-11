Khởi tố con rể sát hại mẹ vợ dã man, giấu xác trong bể nước

Thứ Hai, ngày 25/11/2019 21:07 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã thực hiện quy trình tố tụng đối với Vũ Đức Bộ.

Vũ Đức Bộ tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ con rể sát hại mẹ vợ giấu xác vào bể nước, ngày 25/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đức Bộ (SN 1989 trú tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về hành vi Giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h tối 20/11, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy phát hiện một người phụ nữ tử vong trong bể nước tại nhà riêng.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bà H. bị sát hại, thi thể bị hung thủ giấu xuống bể nước.

Rà soát, khoanh vùng các đối tượng có khả năng gây án, cơ quan công an nhận thấy Vũ Đức Bộ từng có mâu thuẫn với nạn nhân. Đối tượng này đã có lần đe dọa giết mẹ vợ nên lực lượng chức năng đã đưa Bộ về trụ sở để làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Bộ khai nhận do mâu thuẫn với vợ và bà H. nên khoảng 6h ngày 20/11, Bộ đã dùng dao bấm đâm mẹ vợ tử vong. Tiếp đó, nghi phạm kéo thi thể bà H. ra khu vực bể nước rồi đẩy xuống phi tang.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, Vũ Đức Bộ là đối tượng đã có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành án và trở về địa phương, Bộ lại nghiện ngập và bị chính quyền địa phương đưa vào diện quản lý, theo dõi đối tượng nghiện.

