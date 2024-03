Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm đánh nam sinh lớp 8 chết não

Tối 18/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thượng Mỹ (SN 1979, trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.