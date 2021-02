Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM

Thứ Hai, ngày 08/02/2021 15:34 PM (GMT+7)

Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cùng 2 bị can khác, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ở Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ở Bệnh viện Mắt TP.HCM. Công an đã tiến hành khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam với ông Nguyễn Minh Khải (Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bên cạnh đó, công an cũng quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt giam với bà Võ Thị Thanh Nga (Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM), ông Phí Duy Tiến (nguyên Phó Giám đốc) và 1 nguyên Trưởng khoa của bệnh viện này. Tất cả các quyết định trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào ngày 4/11/2020 vừa qua, các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc của một số cá nhân là lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.HCM. Trong số này, có ông Nguyễn Minh Khải - Giám đốc Bệnh viện, một Phó Giám đốc… Tại phòng làm việc ông Khải, cơ quan điều tra thu giữ 1 thùng lớn tài liệu và cũng thu giữ nhiều thùng tài liệu tại các phòng ban khác. Việc khám xét có sự chứng kiến của đại diện Viện KSND Tối cao.

Ông Nguyễn Minh Khải sinh năm 1972, quê Bạc Liêu, là bác sĩ chuyên khoa II. Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM vào ngày 5/9/2017 thay PGS.TS Trần Anh Tuấn hết nhiệm kỳ, ông là Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi; Trưởng khoa Mắt, bác sĩ điều trị tại khoa Mắt bán công kỹ thuật cao - Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Sau khi bổ nhiệm, ông Nguyễn Minh Khải nhiều lần bị phản ánh về việc không đủ tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn. Mặt khác, các gói thầu về thiết bị y tế, trong đó gói thầu về thủy tinh thể nhân tạo tại Bệnh viện Mắt TPHCM, cũng đã nhận được nhiều phản ánh trái chiều của các nhà thầu trong năm 2019 và đầu năm nay.

Tại Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Mắt lần thứ V vừa tổ chức, ông Khải tái đắc cử Bí thư Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, vào tháng 10/2017, Thanh tra TP.HCM đã công bố kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Mắt TP.HCM trong 2 năm 2015-2016.

Theo đó, Bệnh viện Mắt TP.HCM đã xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động, quản lý, sử dụng tài chính mang tính hệ thống một cách tùy tiện, buông lỏng trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát trong nội bộ, của người đứng đầu và của cấp trên trực tiếp, có biểu hiện không rõ ràng, công khai và minh bạch theo quy định.

Trên cơ sở đó, vào cuối năm 2018, UBND TP.HCM đã buộc Bệnh viện Mắt TP.HCM phải chuyển nộp vào kho bạc số tiền hơn 395 tỷ đồng tiền chênh lệch thu-chi tại khoa Kỹ thuật cao (trong tổng thu hơn 1.000 tỷ đồng). Đây là số tiền phát sinh từ tài sản nhà nước nhưng bệnh viện không nhập vào báo cáo tài chính của đơn vị mà lập thu-chi riêng.

Ngoài ra, kết quả thanh tra thuế còn xác định Bệnh viện Mắt TP.HCM phải nộp lại số tiền gần 57 tỷ đồng, trong đó có trên 38 tỷ đồng tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, trên 10 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế và xử phạt hành vi kê khai sai với số tiền trên 7 tỷ đồng.

