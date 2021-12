Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng đánh hội đồng nữ sinh lớp 11

Thứ Bảy, ngày 04/12/2021 09:51 AM (GMT+7)

5 đối tượng này cùng một cô gái chưa đầy 16 tuổi đã tham gia đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 khiến dư luận bức xúc. Chủ tịch tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công an huyện Bảo Lâm điều tra xử lý nghiêm.

Công an làm việc với các đối tượng đánh nữ sinh lớp 11

Chiều 3/12, Công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Các bị can bao gồm Nguyễn Thị Mỹ Nương (18 tuổi, ngụ xã Lộc Nam); Hà Bảo Quyên (18 tuổi, ngụ xã Lộc Thành, cùng thuộc huyện Bảo Lâm); Đoàn Thanh Nga, Trương Thị Lục Hạnh và Tạ Minh Thư (cùng 17 tuổi). Riêng N.T.N (ngụ TP Bảo Lộc), do chưa đủ 16 tuổi nên được cơ quan công an áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Quá trình điều tra, Công an huyện Bảo Lâm xác định trưa 26/11, nữ sinh L.T.M.T (lớp 11, trường THPT Lộc Thành) cùng nhóm bạn gửi xe tại địa điểm bên cạnh trường. Khi các nữ sinh đang trên đường vào trường để tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 thì bất ngờ bị một nhóm 6 nữ thanh niên chặn lại.

Mặc cho T. van xin, 6 cô gái này dùng tay, chân, nón bảo hiểm đập, đấm, đá vào người em. Thậm chí, có 1 cô gái còn dùng chân đạp thẳng vào đầu khi nạn nhân đã bị đánh nằm úp mặt dưới đất. Hậu quả, T. bị đa chấn thương vùng đầu, mắt, cằm và vai; được bạn bè đưa đến trung tâm y tế cấp cứu.

Nhận được tin báo, công an xã Lộc Thành đã vào cuộc xác minh, sau đó chuyển hồ sơ đến công an huyện Bảo Lâm để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Làm việc với cơ quan công an, 6 cô gái đều thừa nhận hành vi cùng nhau đánh hội đồng em T.

Bước đầu, công an huyện Bảo Lâm xác định, Nương và Nga giữ vai trò chủ mưu trong vụ đánh em T. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn ghen tuông giữa Nga và em T. Trước đây, Nga là bạn học cùng trường với nạn nhân. Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy thiệt hại sức khỏe của em T. là 5%.

Thương tích trên mặt của nữ sinh L.T.M.T

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 29/11, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip dài 1 phút ghi lại cảnh T. bị nhóm nữ thanh niên đánh đập dã man. Chỉ đến khi người dân phát hiện vụ việc, tri hô và can ngăn thì nhóm này mới dừng lại.

Vụ việc không chỉ gây mất an ninh trật tự, tổn hại sức khoẻ và tinh thần của nạn nhân, mà còn gây dư luận xấu tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện Bảo Lâm xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan để bảo vệ quyền lợi của nạn nhân; đồng thời, răn đe, ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường.

Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

