Nhóm nữ giám đốc chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ ra nước ngoài, rồi giải thể công ty xóa dấu vết

Ngày 11/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định trên được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đào Thị Oanh - Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam; Nguyễn Hồng Anh - Giám đốc Công ty Phương Diễm, Kế toán trưởng Công ty FuTu; Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm; Vũ Thùy Linh - Giám đốc Công ty Alpha; Mai Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty Earth Vibes.

Theo kết quả điều tra, Đào Thị Oanh cùng đồng phạm đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.

Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty nhằm che giấu hành vi phạm tội. Với thủ đoạn trên, từ năm 2021 - 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc khởi tố, bắt giam các đối tượng nêu trên nằm trong quá trình điều tra vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới", xảy ra tại Hà Nội, TPHCM và một số địa phương liên quan.

Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.

