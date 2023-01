Khởi tố 3 đối tượng chi 25 triệu đồng thuê nữ nhân viên quán bar về nhà "bay lắc"

Ngày 4/1, Công an Tp.Hà Nội thông tin, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Trương Quốc Hưng (29 tuổi), Lại Đức Hải (26 tuổi, cùng ở Hà Nội) và Phan Khắc Hưng (23 tuổi, quê Bắc Ninh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 11/12/2022, Tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an quận Tây Hồ tiến hành kiểm tra hành chính 1 căn hộ chung cư trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện có 8 thanh niên (3 nam, 5 nữ) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều loại ma túy, một đĩa sứ chứa tinh thể trắng, ống hút tự tạo bằng tiền polime, thẻ nhựa, đèn nháy cùng công cụ hỗ trợ sử dụng ma túy.

Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng toàn bộ số tang vật trên về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, rạng sáng 11/12/2022, sau khi chơi ở một quán bar trên địa quận Hoàn Kiếm, 3 đối tượng trên bàn nhau sẽ về nhà Trương Quốc Hưng ở phường Phú Thượng, Tây Hồ để cùng sử dụng ma túy tổng hợp.

Hưng đã liên hệ với nhân viên quán bar để mời tham gia sử dụng ma túy cùng với nhóm. Thỏa thuận trả tiền công các nhân viên nữ là 5 triệu đồng/người.

Hiện Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

