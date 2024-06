Khoe có nhiều mối quan hệ, cặp đôi nhận tiền tỉ để lừa 'chạy án'

Gần đây, chiêu trò giả danh cán bộ Công an để lừa đảo, dù đã được cảnh báo từ lâu, thủ đoạn cũng đã cũ nhưng vẫn xuất hiện những nạn nhân mới. Nạn nhân bị lừa đa phần là người già, những người ít tiếp cận thông tin thời sự… Những hành vi giả danh, giả mạo Công an không chỉ xâm hại tài sản của người dân, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận, mà còn bôi nhọ hình ảnh, uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân.