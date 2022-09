Khi những “yêng hùng” thích nói chuyện bằng… súng!

Thứ Tư, ngày 21/09/2022 09:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trong những năm gần đây, mặc dù lực lượng chức năng đã quyết liệt trong việc vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân, song vẫn còn một số thành phần cố tình tàng trữ súng, lựu đạn để giải quyết “khâu oai” khi có mâu thuẫn, xích mích xảy ra. Hậu quả là đã có không ít sự vụ đau lòng xảy ra khi kẻ mất mạng, người vướng vòng lao lý. Điều này đang diễn ra tại các huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh.

Những ngày vừa qua, dư luận trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung và giới doanh nghiệp ở địa phương này hết sức bất ngờ và không ngừng xôn xao bàn tán trước sự việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng trú tại huyện miền núi Hương Khê để điều tra về các tội danh “đe dọa giết người” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Điều đáng nói, 1 trong 3 đối tượng bị bắt giữ là ông Trần Phát Đạt (sinh năm 1964), Chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Hương Khê. Hai đối tượng còn lại là Lê Xuân Giáp (sinh năm 1984) và Hồ Hồng Quảng (sinh năm 1985), đều là những giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê.

Cơ quan chức năng khám nghiệm khẩu súng Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hương Khê sử dụng

Dùng súng để giải quyết mâu thuẫn

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đêm 19-8-2022, Lê Xuân Giáp, Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng và một vài người bạn có quen biết nhau từ trước, rủ nhau uống rượu tại một quán nhậu trên địa bàn khối 7, thị trấn Hương Khê. Trong lúc ăn uống, giữa Giáp và Đạt xảy ra xích mích, cãi vã liên quan đến nợ nần tiền bạc, sau đó cả hai ra về. Bực mình vì bị một đứa “nhãi ranh” ra tù vào tội (Giáp là đối tượng có 1 tiền án về tội “giết người” và 1 tiền án về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” - PV), và bằng tuổi con mình nhưng hỗn láo, ông Trần Phát Đạt về nhà mình lấy 1 khẩu súng CZ75 cùng nhiều viên đạn đi đến nhà Giáp để nói chuyện. Khi nghe Đạt kêu mở cửa giữa đêm khuya, Lê Xuân Giáp biết chắc Đạt đến gây sự nên đã lấy khẩu súng AK được cất giấu sẵn trong nhà. Trước khi mở cửa, Giáp đã bước ra giơ súng lên trời, bắn liên thanh 6 phát chỉ thiên để thị uy. Sau đó, cả hai tiếp tục vào nhà để tranh cãi về chuyện nợ nần và xích mích giữa hai bên.

(Từ trái qua): các đối tượng Trần Phát Đạt, Lê Xuân Giáp và Hồ Hồng Quảng

Sau khi biết sự việc xảy ra, Hồ Hồng Quảng đã tìm đến để giải hòa, đồng thời cả ba bàn phương án qua mặt lực lượng công an bằng cách thống nhất phương thức khai báo, còn Quảng mang khẩu súng của Giáp đi cất giấu để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, sự việc súng nổ liên thanh trong đêm khuya ở phố núi Hương Khê đúng vào đêm tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã khiến người dân trên địa bàn giật mình, hoang mang nên đã trình báo cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, sau một thời gian thu thập chứng cứ, kiên trì đấu tranh, Công an huyện Hương Khê và Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã thu được đầy đủ các xác đạn bắn ra, đồng thời xác minh được vị trí, nguyên nhân và các đối tượng liên quan đến vụ việc. Đến ngày 9-9-2022, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “đe dọa giết người” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trong đó, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Xuân Giáp về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Người dân tự nguyện giao nộp súng cho cơ quan Công an

Được biết, vụ việc những người làm nghề kinh doanh tàng trữ, sử dụng các loại súng quân dụng như một loại vũ khí để phòng thân, thị uy ở các huyện miền núi Hà Tĩnh, trong những năm gần đây vẫn xảy ra.

Vụ việc chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Hương Khê và 2 giám đốc doanh nghiệp vướng vòng lao lý, là cái kết cho việc “nói chuyện” bằng súng của những người ít nhiều có văn hóa, và đã có kinh nghiệm va chạm xã hội. Bởi phần lớn những vụ việc sử dụng súng do mâu thuẫn trong kinh doanh, làm ăn đều phải đánh đổi bằng mạng sống. Tháng 9-2018, do mâu thuẫn từ trước nên giữa Lê Hoàng Anh (sinh năm 1988), trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ đã gọi điện cho chủ hiệu cầm đồ trên địa bàn là anh Nguyễn Song Thao (sinh năm 1987), trú tại xã Đức An, huyện Đức Thọ để thách thức việc đánh nhau.

Trong nhóm cùng tìm đến nhà Lê Hoàng Anh có thêm Trần Cao Nguyên (sinh năm 1984), trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ. Khi đến nhà, anh Nguyên xông vào trước liền bị chủ nhà phục sẵn, dùng súng thể thao bắn một phát trúng vào vùng ngực khiến nạn nhân quay đầu, nhảy lên ô tô bỏ chạy. Anh tiếp tục chạy từ trong nhà ra đuổi theo, bắn tiếp một phát vào nóc chiếc ôtô Inova 7 chỗ, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, đối tượng Lê Hoàng Anh bỏ trốn sang Trung Quốc 10 ngày thì trở về đầu thú.

Cũng trên địa bàn huyện Đức Thọ, tháng 1-2019, hai chủ tiệm cầm đồ là Hoàng Sơn (sinh năm 1989), trú tại xã Đức An - chủ hiệu cầm đồ Hoàng Anh Phát và Phạm Hồng Nguyên (sinh năm 1975) - chủ tiệm cầm đồ Phú Nguyên đã xảy ra mâu thuẫn. Quá trình xô xát giữa hai nhóm người, bất ngờ súng bắn đạn hoa cải từ bên trong tiệm cầm đồ do Nguyên làm chủ bắn ra xối xả làm 3 người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Cùng với đó, nhiều vật dụng, xe cộ cũng dính đạn, gây hư hỏng nặng. Mới đây, vào đêm 7-10-2021, tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cũng xảy ra xô xát dẫn đến sử dụng vật liệu nổ để giải quyết khiến 3 người bị thương.

Công an Hà Tĩnh tiêu hủy súng, vật liệu nổ thu hồi được trong nhân dân

Hàng trăm khẩu súng vẫn “nằm” trong nhà dân

Qua trao đổi với cơ quan chức năng, được biết tình trạng người dân tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ nói chung và súng, lựu đạn, dao kiếm… vẫn còn tồn tại. Tại huyện miền núi biên giới Hương Khê, điều này xuất phát từ thói quen giữ và sử dụng các loại vũ khí tự chế, dẫn đến công tác quản lý, thu hồi của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, trong những năm qua, Công an các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn và Đức Thọ, đã mở nhiều đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu hàng trăm súng ống, vật liệu nổ các loại.

Theo đó, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Hương Khê đã vận động thu hồi 3 khẩu súng quân dụng, 85 khẩu súng hơi, súng PCP và súng cồn; 1 quả bom 230kg; 2 quả đạn pháo 20 kg, 8 quả mìn, 68 viên đạn; 27 kiếm tự chế. Tại huyện Hương Sơn, Cơ quan công an cũng đã thu hồi 9 khẩu súng hơi, 5 khẩu súng PCP, 63 khẩu súng cồn tự chế, 13 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm, 15 thanh đao kiếm, 36 viên đạn AK, 3 viên đạn K59, 1.000 viên đạn nhựa các loại. Mới đây nhất, Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã tiến hành tiêu hủy 121 khẩu súng tự chế các loại, 128 dao kiếm và nhiều vật liệu khác, là những vũ khí đã thu hồi được trong nhân dân thời gian gần đây.

Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hương Khê Trần Phát Đạt bị khởi tố, bắt giam vì tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Số liệu từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, trong thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động tham mưu quyết liệt cho cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Khẩu súng AK Lê Xuân Giáp sử dụng bắn 6 phát liên thanh để thị uy

Huy động lực lượng, phương tiện và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, vận động thu hồi toàn dân giao nộp 586 khẩu súng các loại, 453 vũ khí thô sơ, 8 quả bom, 13 đầu đạn, 34 quả lựu đạn, 179 công cụ hỗ trợ, gần 7,5 tạ thuốc nổ và 559 viên đạn súng quân dụng. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt giữ 86 vụ, 157 đối tượng; thu giữ 3 khẩu súng quân dụng, 1 súng thể thao, 44 súng săn, súng tự chế, 264 viên đạn, 173 kg thuốc nổ. Trong đó, xử lý hình sự 32 vụ với 75 đối tượng.

Cùng với công tác vận động, thu hồi trong quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, cố tình sử dụng súng, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, trường hợp của chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Hương Khê và hai giám đốc doanh nghiệp dùng súng để “nói chuyện” nợ nần sẽ được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Ho-so-Interpol/khi-nhung-yeng-hung-thich-noi-chuyen-bang-sung--i668143/Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Ho-so-Interpol/khi-nhung-yeng-hung-thich-noi-chuyen-bang-sung--i668143/