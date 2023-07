Khi cơn ghen bốc hỏa gây tội ác kinh hoàng

Khi tình yêu hóa hận thù

Mặc dù mọi chuyện đã qua, nhưng những người làm công an thụ lý hồ sơ điều tra vụ án vẫn không khỏi chạnh lòng về vụ việc xảy ra tại địa bàn TP.Biên Hòa. Hiện Công an TP.Biên Hòa vẫn đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương nặng xảy ra tại P.Quyết Thắng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người, tuy nhiên đối tượng nghi can cũng đã tử vong. Theo hồ sơ vụ án, Phan Hoàn Uy Vũ (48 tuổi) và chị D.N.B (43 tuổi, cùng ngụ tại P.Quyết Thắng) có quan hệ tình cảm yêu đương từ trước. Khoảng một năm trở lại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, tình cảm không còn mặn nồng như trước nên chị B. đã nhiều lần chủ động nói lời chia tay, chấm dứt tình cảm nhưng Vũ không đồng ý mà ngược lại còn có những lời lẽ đe dọa.

Đỉnh điểm của cơn "say tình", vào lúc 13 giờ 15 ngày 07/5/2023, Vũ mua một can xăng loại 10 lít rồi dùng xe máy chở đến nhà người yêu ở tổ 12, KP3, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa để giải quyết mâu thuẫn bằng xăng. Nhưng khi đến nơi thì chị B. không có ở nhà, Vũ tự mở khóa cửa rồi vào trong phóng hỏa đốt nhà cho hả cơn giận và bỏ đi. Sau đó, Vũ tiếp tục chở phần xăng còn lại đến chỗ chị B. thuê bán cá cảnh nằm trên đường Hà Huy Giáp, KP1, P.Quyết Thắng để tìm người tình.

Tại đây, Vũ cũng không thấy chị B., lúc này trong cửa hàng có một số người đang sinh hoạt, gồm: C.C (23 tuổi, con gái của chị B.), anh V.N (29 tuổi, con rể chị B.) và chị H.P (23 tuổi, cháu chị B.). Thấy những người thân của chị B., Vũ không nói lời nào, mặt đằng đằng sát khí vác can xăng đổ chảy khắp nơi rồi bật quẹt châm lửa.

Thấy hành động của Vũ quá nguy hiểm cho tính mạng mọi người, anh V.N dũng cảm xông đến giằng lấy can xăng nhưng không được. Trong lúc xăng đang văng tung tóe thì chiếc bật lửa trên tay Vũ bật lên, trong chốc lát ngọn lửa đã bao trùm vào người và các vật dụng trong căn nhà.

Bác sĩ chăm sóc các nạn nhân trong vụ phóng hỏa ở Long Thành

Hậu quả của vụ phóng hỏa trong cơn điên loạn của Vũ khiến đối tượng bị lửa thiêu như ngọn đuốc và chết ngay tại hiện trường. Riêng các nạn nhân C.C, V.N và H.P đều bị bỏng nên được người dân đưa đi cấp cứu. Căn nhà tại tổ 12, KP3, P.Quyết Thắng và cửa hàng cá cảnh của chị B. đều bị cháy nặng, thiệt hại nhiều tài sản.

Phóng hỏa nhầm phòng trọ

Tượng tự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau thời gian gần 1 tháng điều trị tích cực của bác sĩ, nhưng nạn nhân thứ 2 trong vụ đổ xăng, phóng hỏa đốt nhầm phòng trọ xảy ra tại P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa là chị Bùi Thị Nở (43 tuổi) đã chết oan ức tại bệnh viện ở TPHCM vào ngày 16/5/2023. Trước đó, vào lúc 1 giờ 45 ngày 23/4/2023, trong lúc vợ chồng anh Nguyễn Văn Ánh (48 tuổi, quê tỉnh Thái Bình), chị Bùi Thị Nở và con trai là Nguyễn Văn Hiền (10 tuổi) đang ngủ trong phòng trọ ở phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa thì bất ngờ căn nhà trọ bốc cháy dữ dội.

Nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân, nhiều người dân xung quanh khu phòng trọ công nhân nghèo đã nhanh chóng đến hỗ trợ đập phá cửa để dập lửa rồi đưa họ đi cấp cứu. Do cả 3 nạn nhân bị bỏng rất nặng nên sau đó đã được chuyển lên một số bệnh viện ở TPHCM để điều trị.

Sau khi xảy ra sự việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP.Biên Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra thì phát hiện có mùi xăng, nghi vấn đây là vụ phóng hỏa đốt nhà. Nhận định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng nên Phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an TP.Biên Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ, truy tìm hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trích xuất hệ thống camera an ninh trong khu vực, cơ quan công an phát hiện trước và sau thời gian căn phòng trọ bị phóng hỏa, tại khu vực này xuất hiện một thanh niên lạ mặt nhiều lần đảo xe qua lại.

Đến chiều tối cùng ngày thì CQĐT đã xác định được nghi can Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa). Tuy nhiên, tại thời điểm này Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sử dụng biện pháp nghiệp vụ truy tìm, đến khuya cùng ngày cơ quan công an đã xác định Minh trốn về tỉnh Bạc Liêu. Ngay trong tối cùng ngay, Công an tỉnh Đồng Nai đã cử một tổ cảnh sát hình sự xuống Bạc Liêu vây bắt được nghi can Minh đưa về Đồng Nai để điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ phóng hỏa đốt nhầm phòng trọ ở Biên Hòa

Tại cơ quan công an, Minh khai đã phóng hỏa nhầm phòng trọ của gia đình anh Ánh. Thời gian gần đây, Minh xảy ra mâu thuẫn với bạn gái đang ở trọ tại KP.1, P.Tân Hòa (kế bên phòng anh Ánh). Vào rạng sáng 23/4, Minh mua xăng với mục đích đến phóng hỏa phòng trọ bạn gái. Tuy nhiên, do trong lúc căng thẳng, Minh đã đổ xăng và đốt nhầm phòng của vợ chồng anh Ánh nằm cạnh bên.

Sáng hôm sau lên mạng đọc báo thấy thông tin gia đình nạn nhân bị phóng hỏa, Minh biết mình đã đốt nhầm phòng trọ, sợ bị công an bắt nên lập tức kẻ cuồng ghen này bỏ trốn về tỉnh Bạc Liêu rồi tiếp tục đi tìm người yêu để trả thù. Nhưng rất may, khi Minh chưa tìm ra được cô bạn gái thì đã bị công an bắt giữ kịp thời.

Rồi đây pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh với tội ác mà đối tượng này đã gây ra. Nhưng hậu quả để lại của kẻ yêu cuồng này thật đau lòng, cướp đi mạng sống của cả hai mẹ con chị Nở và cháu Hiền; anh Ánh thì bị thương nặng, hiện vẫn đang tiếp tục được bác sĩ điều trị.

Thảm sát trong cơn cuồng ghen

Đau đớn, kinh hoàng nhất trong những vụ phóng hỏa vừa qua là phải kể đến vụ việc xảy ra tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vào sáng ngày 13/6/2023, làm chết 6 người, một người bị thương nặng. Thương tâm trong vụ án này nạn nhân đa số đều là các em nhỏ ở tuổi đi học, phải bỏ mạng vì kẻ cuồng ghen, bệnh hoạn, giết người một cách vô cớ.

Bạch Ngọc Minh phóng hỏa nhầm phòng trọ rồi bỏ trốn

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 5 giờ 30 ngày 03/6/2023, Công an huyện Long Thành bất ngờ nhận được tin báo xảy ra vụ cháy phòng trọ tại ấp 2, xã Phước Bình nên đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với công an xã nắm thông tin, điều tra làm rõ. Tại hiện trường, nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến cảnh 6 nạn nhân nằm la liệt do bị cháy vừa được lực lượng cứu hộ tại chỗ đưa ra ngoài, gồm: Trần Thị Kiều Tiên (SN 1990, ngụ phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), Nguyễn Trí Hiếu (SN 1977, quê xã Thanh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ), Vũ Minh Khang (SN 2010, ngụ ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Dương Anh Tuấn (SN 2008, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang), Hồ Hoàng Sang (SN 2008, ngụ phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), Vũ Ngọc Ánh (SN 2010, ngụ ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và em Võ Văn Hoàng Phúc (SN 2010, ngụ ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Với tình trạng các nạn nhân đều bỏng nặng, trước tình hình cấp tốc trên, lực lượng công an, chính quyền địa phương và người dân đã nhanh chóng đưa tất cả nạn nhân đến các bệnh viện để điều trị, trong đó có các em nhỏ đều là học sinh. Đến chiều tối cùng ngày thì nạn nhân Hiếu đã tử vong, các nạn nhân còn lại tiếp tục được bác sĩ điều trị. Tuy nhiên, sau thời gian đều trị tích cực của lực lượng bác sĩ, đến nay lần lượt các em Khang, Tuấn, Sang, Ngọc Ánh, Phúc đều đã không qua khỏi. Riêng nạn nhân Tiên đang được điều trị tại bệnh viện.

Quá trình điều tra làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân bắt nguồn từ ghen tuông tình cảm. Nguyễn Trí Hiếu có quan hệ tình cảm yêu đương với chị Kiều Tiên và ở chung khu nhà trọ công nhân. Hiếu ở phòng số 10, chị Tiên ở phòng số 3. Do ghen tuông, vào tối 2/6, khi Hiếu thấy trong phòng trọ chị Tiên có nhiều người đến chơi và ngủ lại qua đêm (đều là các em nhỏ đến chơi và ở lại) nên có ý tức giận. Đến khoảng 5 giờ 30 hôm sau, Hiếu mang xăng đổ qua cửa phòng trọ chị Tiến, khi đang có chị này cùng 5 em nhỏ ngủ bên trong rồi bật quẹt phóng hỏa. Vụ hỏa hoạn làm Hiếu và 6 người trong phòng trọ bị bỏng nặng, hậu quả đến nay 6 người chết, trong đó có Hiếu.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/khi-con-ghen-boc-hoa-gay-toi-ac-kinh-hoang_149541.html