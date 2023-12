“Khách lạ” lẻn vào phòng ngủ cô dâu cuỗm tiền, vàng

Ngày 5/12, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, qua truy xét đã bắt giữ Lê Ngọc Thảo (SN 2001, ngụ Cần Giuộc, Long An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thảo là đối tượng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa mới được tha tù trở về địa phương. Do không có tiền tiêu xài, Thảo lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, tìm kiếm nhà sơ hở để đột nhập trộm tài sản.

Đối tượng Thảo.

Sáng 3/12, Thảo đi ngang qua căn nhà thuộc ấp Tân Quang 2, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc phát hiện người nhà đang tất bật lo đám cưới nên lẻn vào phòng ngủ của cô dâu. Thảo lục tìm lấy được 6 triệu đồng, 1 chỉ vàng 4 số 9, 4 ĐTDĐ rồi bỏ trốn. Người nhà phát hiện vụ việc báo với Công an.

Công an huyện Cần Giuộc truy xét và bắt giữ Thảo khi đang lẩn trốn tại địa phương.

