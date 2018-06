Kết luận ban đầu vụ 8 chiến sĩ công an tỉnh Hưng Yên có nguy cơ nhiễm HIV

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 18:20 PM (GMT+7)

8 chiến sĩ công an tỉnh Hưng Yên đều được khám, xét nghiệm HIV, tư vấn và được cấp thuốc miễn phí.

Đối tượng buôn ma túy tại cơ quan điều tra

Vừa qua, 8 chiến sĩ công an của tỉnh Hưng Yên khi trấn áp đối tượng buôn bán ma túy đã bị phơi nhiễm với HIV. Trước sự việc này, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã vào cuộc đánh giá sự việc.

TS.BS Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết, nguy cơ nhiễm HIV của các các bộ chiến sĩ công an tỉnh Hưng Yên phụ thuộc vào một số yếu tố như: Nơi tiếp xúc với máu và chất dịch cơ thể của người nhiễm HIV bắn vào. Nếu bắn vào các vùng da hay niêm mạc của các chiến sĩ công an bị xây xát, tổn thương thì có nguy cơ. Vùng da niêm mạc tổn thương càng rộng thì nguy cơ cao hơn. Nếu máu và dịch cơ thể của người nhiễm HIV đó bắn vào vùng da lành thì không có nguy cơ.

Bên cạnh dó, việc xử lý vết thương của cán bộ chiến sĩ công an sau đó thể nào. Nếu tổn thương da chảy máu mà rửa ngay ngay vết thương dưới vòi nước hay rửa kỹ bằng xà phòng và nước sạch thì nguy cơ cũng giảm đi rất nhiều.

Ngoài ra, nguy cơ nhiễm HIV của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hưng Yên còn phụ thuộc vào tình trạng nhiễm HIV của người gây phơi nhiễm.

Với trường hợp này, đối tượng T. đã được xác định nhiễm HIV và hiện đang được điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV) từ năm 2010.

TS.BS Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Theo báo cáo của cơ sở điều trị cho T, lần xét nghiệm tải lượng vi rút gần đây nhất cuối năm 2017 thì tải lượng vi rút của T là 164 bản sao/ml máu, tức là tải lượng vi rút trong máu của bệnh nhân T là rất thấp. Các nghiên cứu cho thấy, khi một người nhiễm HIV được điều trị ARV và đạt tải lượng vi rút thấp thì nguy cơ lây nhiễm HIV sang người khác cũng thấp.

Hiện nay, Bộ Y tế khuyến cáo điều trị sau phơi nhiễm với HIV bằng thuốc ARV càng sớm càng tốt. Tối ưu nhất trong vòng 6 giờ đầu và không quá 72 giờ sau phơi nhiễm.

Ông Cảnh cho biết, theo báo cáo của tỉnh Hưng Yên cả 8 chiến sĩ công an đều được khám, xét nghiệm HIV, tư vấn và được cấp thuốc ARV miễn phí để điều trị trong vòng 20 giờ. Có thể nói thời gian điều trị ARV như vậy là sớm.

“Với tất cả các yếu tố trên, có thể nói nguy cơ nhiễm HIV của 8 cán bộ công an tỉnh Hưng Yên là có, tuy nhiên không cao”, ông Cảnh cho hay.

Các cán bộ chiến sĩ công an này hiện đã được làm đầy đủ các thủ tục về phơi nhiễm HIV trong môi trường nghề nghiệp như xử trí ban đầu, lập biên bản, tư vấn, xét nghiệm HIV, điều trị dự phòng sau phơi nhiễm bằng thuốc ARV.

Theo ông Hoàng Đình Cảnh, người dân, cán bộ y tế, chiến sĩ công an luôn đối mặt với phơi nhiễm HIV trong môi trường nghề nghiệp. Việc này không biết xảy ra khi nào và với ai. Do đó, khi bị phơi nhiễm với HIV, người dân và cán bộ chiến sĩ công an cần bình tĩnh xử lý vết thương tại chỗ; báo cáo người phụ trách và làm biên bản; Đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ phơi nhiễm theo mức độ tổn thương và diện tích tiếp xúc…