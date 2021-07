Kết "đắng" cho những kẻ côn đồ

Thứ Tư, ngày 28/07/2021 10:03 AM (GMT+7)

Ngày 26-7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Nhiệm Trường (2004), Ngô Hoàng Vĩ (2002), Doãn Quốc Mãn (2001), Nguyễn Văn Vĩnh Trình (2003), Nguyễn Văn Linh (2003, cùng trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam);

Hung khí các đối tượng sử dụng chém V.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 13-3-2020, Ngô Hoàng Vĩ, Hồ Anh Vũ, Nguyễn Nhiệm Trường, Nguyễn Văn Linh và Hồ Đức Hảo ngồi lai rai tại quán vỉa hè trên đường Ông Ích Khiêm (phường An Sơn, TP Tam Kỳ). Khi uống hết rượu, cả nhóm bảo Trường chạy xe máy đến quán nhậu gần bờ hồ Nguyễn Du (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) mua thêm. Khi chạy vào quán, Trường pha đèn xe máy vào bàn nhậu của Nguyễn Văn V. (2001) cùng nhóm bạn đang nhậu nên nhóm thanh niên này khó chịu. Mặc dù V. nhiều lần bảo Trường tắt đèn xe nhưng Trường không tắt. Bực tức, V. cầm ly thủy tinh đến đánh 2 cái vào đầu của Trường gây thương tích. Sau đó, Trường quay về kể lại cho cả nhóm nghe chuyện mình bị đánh và nhờ cả nhóm đi đánh V.

Ngồi nhậu được một lát, cả nhóm thống nhất đi đánh V. để “rửa hận” cho Trường. Cả nhóm chuẩn bị 4 cây tuýp sắt, rồi gọi taxi đến quán để đánh V. Trên đường đi, Trường rủ thêm Linh điều khiển xe máy chạy xe theo cùng tham gia đánh nhau. Vũ gọi điện thoại cho Doãn Quốc Mãn bảo: “Đứa em nó đi mua rượu tại bờ hồ bị đánh toác đầu, bạn chạy qua xem giúp” thì Mãn đồng ý. Lúc này, tại phòng trọ của Mãn có Nguyễn Văn Vĩnh Trình và Võ Quốc Dân. Sau đó, Dân điều khiển xe máy chở Mãn và Trình cầm theo 3 con dao tự chế đến điểm hẹn.

Khi cả nhóm đến quán nhậu tại bờ hồ Nguyễn Du, Trường chỉ mặt Nguyễn Văn V. đang ngồi trong bàn nhậu nói: “Thằng này đánh em nè mấy anh”. Ngay lập tức, Vĩ cầm tuýp sắt xông vào đánh 1 cái trúng lưng V., Vũ lấy 1 cây tuýp trên tay đuổi đánh trúng lưng và chân V. Lúc V. bỏ chạy thì bị Trình cầm dao chém nhiều nhát trúng vào đầu, vai; Hảo cầm tuýp sắt, ghế nhựa đánh vào người, Linh lấy mũ bảo hiểm đánh vào người. Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn anh V. được nhóm bạn đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu, điều trị. Kết quả giám định thương tích cho thấy, Nguyễn Văn V. bị đánh, chém gây nhiều vết thương nặng, tỷ lệ thương tích là 44%.

Các đối tượng tham gia đánh nhau.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an TP Tam Kỳ đã nhanh chóng có mặt thu thập dấu vết tại hiện trường, thông tin từ các nhân chứng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Công an TP Tam Kỳ đã xác định được các đối tượng gây án. Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ngày 28-5-2020 Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trên về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, quá trình điều tra, xác định các đối tượng manh động sử dụng hung khí đánh, chém vùng trọng yếu của bị hại V. nên Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ ra quyết định thay đổi sang tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định: Hành vi sử dụng hung khí đánh, chém vào vùng đầu bị hại V. thể hiện tính chất côn đồ và coi thường pháp luật của các bị cáo; đủ yếu tố cấu thành tội: “Giết người” theo quy định của pháp luật. Qua xem xét hồ sơ nhận thấy, các bị cáo đã bàn bạc, thống nhất dùng hung khí đi đánh bị hại V. nên cần áp dụng tình tiết định khung tăng nặng có tổ chức.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Ngô Hoàng Vĩ 8 năm 6 tháng, Hồ Anh Vũ 8 năm tù, Doãn Quốc Mãn 8 năm tù, Nguyễn Văn Vĩnh Trình 7 năm 6 tháng tù, Hồ Đức Hảo 6 năm tù, Nguyễn Văn Linh 5 năm tù, Võ Quốc Dân 5 năm tù, Nguyễn Nhiệm Trường 4 năm tù cùng về tội “Giết người”.

