Kẻ giết người bị bắt sau 17 năm 'thay hình đổi dạng'

Đối tượng Nguyễn Thế Luật

Hồi 22 giờ ngày 12/11/2024, tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng, Công an phường Hoàng Văn Thụ xác minh, truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Thế Luật sau 17 năm lẩn trốn.

Trước khi bỏ trốn, Nguyễn Thế Luật thường trú tại số 71/212 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Theo điều tra, hồi 23h ngày 18/12/2006, tại đường Triều Dương, phường Trần Phú, Móng Cái, Nguyễn Thế Luật cùng 7 đối tượng khác đều trú tại Hải Phòng dùng hung tuýp sắt, kiếm, dao chặn đánh làm anh Hoàng Trung P, sinh năm 1989, trú tại số nhà 21, đường Vân Đồn, phường Trần Phú, Móng Cái tử vong tại chỗ.

Sau gây án Luật đã lẩn trốn ở nhiều địa phương và sang Trung Quốc để trốn tránh sự truy xét của cơ quan Công an.

Ngày 17/3/2007 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can và ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thế Luật về tội Giết người.

Sau một thời gian dài tổ chức truy bắt đối tượng, đầu tháng 11/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy nắm được thông tin Luật đã về Việt Nam đang lẩn trốn tại địa bàn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ngay sau đó, đơn vị đã thành lập một Tổ công tác để triển khai các biện pháp xác minh, truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác định Luật đang lẩn trốn tại địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, Tổ công tác đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng, Công an phường Hoàng Văn Thụ bao vây, mật phục, bắt giữ thành công khi đối tượng đang di chuyển trên đường Lê Thánh Tông, phường Hoàng Văn Thụ.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thế Luật đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.Tổ công tác đã dẫn giải Nguyễn Thế Luật về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra theo quy định của pháp luật.

