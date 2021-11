Kẻ dùng súng khống chế con tin ở Đồng Nai có 3 tiền án và nhiễm HIV

Chủ Nhật, ngày 07/11/2021 21:53 PM (GMT+7)

Chiều 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh, sinh năm 1986, ngụ huyện Xuân Lộc, biệt danh là “Cọp”...

Đối tượng này đã dùng súng khống chế con tin. Bước đầu cơ quan Công an xác định Hoàng Anh từng có 3 tiền án, nghiện ma túy lâu năm và bị nhiễm HIV...

Như CAND online đã đưa tin, vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh về nhà mẹ ruột tại ấp 5, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, dùng súng khống chế một người em ruột, bắt anh này lên xe tải, yêu cầu chở ra hướng xã Bảo Quang, TP Long Khánh.

Đối tượng Hoàng Anh lúc vừa bị bắt giữ.

Nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp Công an TP Long Khánh và lực lượng Cảnh sát cơ động nhanh chóng truy bắt đối tượng. Phát hiện Công an truy đuổi, Hoàng Anh bỏ chạy vào nhà ông L.V. H ở xã Bảo Quang cố thủ rồi dùng súng gí vào đầu em trai mình. Hắn còn sử dụng cả bình gas, bom xăng để khống chế và ngăn Công an vào bên trong ngôi nhà. Trong lúc khống chế con tin, Hoàng Anh đã dùng súng bắn nhiều phát vào phía cán bộ Công an làm nhiệm vụ ở phía ngoài làm vỡ cửa kính căn nhà.

Khẩu súng thu giữ từ đối tượng.

Xác định đây là đối tượng rất manh động, trong tay lại có súng và khống chế con tin, gây nguy hiểm đến tính mạng những người xung quanh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các lực lượng bao vây, phong toả, yêu cầu người dân ra xa hiện trường để bảo đảm an toàn. Đồng thời yêu cầu lực lượng bao vây phải bình tĩnh và kiên trì vận dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng.

Đến hơn 12 giờ 30, Hoàng Anh xin về được gặp mẹ để nói lời xin lỗi. Sau khi hắn ra khỏi cổng căn nhà trên, lực lượng Công an đã áp sát khống chế, bảo đảm an toàn CBCS, đối tượng và người dân. Đồng thời thu giữa khẩu súng và "bom xăng" mà đối tượng sử dụng trong quá trình khống chế con tin.

