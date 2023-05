Kẻ dùng súng bắn náo loạn khu dân cư: Mâu thuẫn cá nhân xé tan tình bạn tri kỷ!

Như trước đó Báo CAND Online đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 12/5, Nguyễn Đức Quý (SN 1983), trú tại TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình mang súng đến nhà vợ chồng anh chị Nguyễn Thị Phúc Hiền (SN 1983) và Phan Cô Vích (SN 1983) hò hét, doạ nạt rồi bắn 5 phát làm náo loạn trong cộng đồng dân cư. Ngay sau đó, Quý đã bị Công an thị xã Ba Đồn bắt giữ để điều tra.

Nguyễn Đức Quý mang súng đến nhà chị Nguyễn Thị Phúc Hiền đe doạ người thân chị Hiền (ảnh cắt từ camera).

Ngày 18/5, làm việc Đội Hình sự Công an thị xã Ba Đồn và từ lời khai của đối tượng chúng tôi được biết: Nguyễn Đức Quý và vợ chồng chị Nguyễn Thị Phúc Hiền, Phan Cô Vích là bạn học với nhau từ nhỏ tới lớn. Quý và Hiền, Vích vẫn thường chia sẻ những lúc khó khăn, làm ăn hay trong cuộc sống. Cách đây hơn một năm, vợ chồng Hiền bán cho Quý mảnh đất 860 triệu đồng, sau đó đất tăng giá lên gấp hai ba lần giá trị. Những lần vợ chồng Hiền và Vích nói tiếc miếng đất bán cho Quý đã khiến mâu thuẫn nảy sinh. Quý tức giận bảo sẽ trả lại đất, lấy lại giá tiền ban đầu để giữ tình bạn bè…

Mới đây, Nguyễn Đức Quý làm nhà hết gần 10 tỷ đồng, tất cả vật liệu Quý mua của cửa hàng vật liệu do Hiền và Vích làm chủ và Quý còn nợ lại 27 triệu đồng. Ngày 11/5, Hiền điện Quý đòi nợ. Quý hẹn ngày hôm sau trả, nhưng đến chiều vẫn thấy Quý chưa trả nợ nên Hiền tiếp tục điện, nhắn tin để đòi. Quý lại hẹn để cầm ô tô đem trả cho Hiền. Về nhà, Quý nghĩ rằng, mua nhiều vật liệu của Hiền, bạn bè lâu nay, giờ thiếu ít tiền mà bị đòi gắt nên đã điện thoại quát tháo, chửi bới. Vì vậy, hai bên lại gia tăng mâu thuẫn.

Khẩu súng Nguyễn Đức Quý dùng bắn 5 phát tại nhà chị Nguyễn Thị Phúc Hiền gây náo loạn trong khu dân cư.

Đến khoảng 17h15 cùng ngày, Nguyễn Đức Quý điều khiển xe ô tô mang BKS 73A - 186.70 đến nhà ở của chị Nguyễn Thị Phúc Hiền và mang theo 1 khẩu súng ngắn màu đen. Khi đi vào phòng khách, Qúy gặp chồng Hiền là anh Phan Cô Vích. Thấy Quý đến tìm vợ thì anh Vích đi ra cửa nói, vợ đi làm chưa về, không có ở nhà. Nghe vậy, Quý đi vào, cầm súng đưa lên bắn thẳng liên tục 4 phát vào các khu vực tường ở trong nhà. Sau đó, Quý ôm, ghì người anh Vích xuống, tay phải cầm súng dí vào đầu anh Vích, đồng thời có những lời nói đòi bắn. Rồi Quý đẩy anh Vích ra, tiếp tục cầm súng bắn tiếp thêm 1 phát đạn nữa vào tường nhà rồi đi đến từng phòng trong nhà để tìm chị Hiền nhưng không có.

Đối tượng Nguyễn Đức Quý tại cơ quan Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

Nghe tiếng súng nổ, ba mẹ anh Vích từ tầng hai xuống ôm Quý can ngăn, tuy nhiên Quý vẫn liên tục chửi bới và cầm súng đe dọa ba mẹ anh Vích. Sau đó một lúc thì Quý để xe ô tô lại rồi mang theo khẩu súng đi bộ về nhà.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã Ba Đồn đã tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu, nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Quý, thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan, trong đó có khẩu súng mà Quý đã sử dụng để thực hiện hành vi đe dọa giết người.

Bước đầu, cơ quan Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Quý để điều tra, xử lý về hành vi "Đe dọa giết người”. Theo lời khai của Quý, khẩu súng là công cụ hỗ trợ đối tượng mua trên mạng xã hội. Hiện cơ quan Công an đang tiến hành giám định khẩu súng để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

