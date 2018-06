Hung thủ thảm sát 5 người ở Bình Tân sắp hầu tòa

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 16:32 PM (GMT+7)

Khi bị công an bắt giữ, bản thân Tình cũng ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng công an có thể lần ra manh mối nhanh vậy.

TAND TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ truy tố đưa ra xét xử đối với vụ án Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê An Giang) giết người và cướp tài sản.

Đây là vụ án đau lòng, thảm sát năm người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh (SN 1972, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) gây chấn động dư luận vào Tết nguyên đán vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, Tòa Gia đình và người chưa thành niên dự kiến sẽ đưa vụ án ra xét xử vào ngày 9-7.

Cáo trạng VKS xác định tháng 8-2017, Tình được nhận vào làm việc tại nhà ông Chinh với mức lương 4,5-5 triệu đồng/tháng.

Ngày 12-2-2018, các công nhân nghỉ Tết về quê, chỉ Tình vẫn ở lại dự tiệc tất niên cùng với gia đình ông Chinh. Rạng sáng hôm sau, Tình thức giấc và làm rớt viên bi sắt xuống nhà nên bị bà Mai Thị Hồng (vợ ông Chinh) mắng: "Giờ này không ngủ còn đi tới đi lui".

Nguyễn Hữu Tình bị bắt công an bắt giữ.

Tức giận, Tình dùng dao bấm đâm bà chủ và sát hại luôn ông Chinh cùng ba người con. Sau đó, Tình lôi két sắt ra định lấy tài sản nhưng không mở được. Tình lấy hai điện thoại của vợ chồng người chủ, xe máy cùng một số nữ trang rồi khóa cửa bỏ trốn về Long An.

Tài sản cướp được Tình nhờ bạn bán giùm hai điện thoại và laptop tại một cửa hàng vi tính ở quận Gò Vấp. Một chiếc điện thoại do bị khóa nên Tình cho bạn sử dụng.

Sau khi thu thập đủ thông tin từ hiện trường, camera an ninh, hàng chục trinh sát đã phác họa được chân dung nghi phạm vào chiều 30 Tết. Đến trưa 16-2 (mùng 1 Tết), công an bắt được Tình ở Long An. Bản thân Tình cũng ngỡ ngàng khi bị bắt vì không nghĩ rằng công an có thể lần ra manh mối nhanh vậy...