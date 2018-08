Hotgirl 9X và đường dây phân phối thuốc lắc cho các vũ trường Đà thành

Tuyết Sương được biết đến là cô nàng có nhan sắc, là một hotgirl mới nổi trên mạng xã hội. Thậm chí, chỉ một bức ảnh hay dòng chia sẻ của cô ả cũng đã có đến cả nghìn lượt like, hàng trăm comment của “người hâm mộ”.

Nhưng trong sổ đen của các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) thì Tuyết Sương đích thị lại là một mắt xích quan trọng trong đường dây chuyên cung cấp, phân phối lẻ thuốc lắc, ma túy cho các con nghiện tại các quán bar, vũ trường ở Đà thành...

“Đẳng cấp quý cô” của Tuyết Sương cũng sớm bị vạch mặt ngay tại quán bar nơi cô ả được xem là “khách vip” do bị bắt quả tang đang tàng trữ số lượng không nhỏ thuốc lắc trong người….

Đánh sập nhóm 9X chuyên cung cấp thuốc lắc trong các vũ trường

Phòng PC47, Công an TP Đà Nẵng cho biết: Cơ quan CSĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 nghi can liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại các vũ trường quán bar trên địa bàn Đà Nẵng.

Chúng gồm các đối tượng Trà Thị Tuyết Sương (thường gọi là Trà Sương, 26 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Nguyễn Sỹ Lương (24 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Châu Hoài Vũ (24 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Hotgirl 9X Trà Thị Tuyết Sương.

Theo cơ quan điều tra, từ Tết Nguyên đán trở lại đây, tình hình buôn bán, sử dụng chất ma túy trên địa bàn, đặc biệt ở các quán bar diễn biến phức tạp. Tích cực truy xét, các trinh sát phát hiện nổi cộm lên một đường dây chuyên cung cấp ma túy được "giang hồ" đồn đoán với cái tên Tuyết Sương "hot girl".

Chuyên án được Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng lập nhằm đấu tranh với các đối tượng. Bí mật điều tra, các trinh sát của PC47 nhanh chóng xác định, nhóm đối tượng này thường mua ma túy sỉ từ một đối tượng phía Bắc, sau đó về chia nhỏ, cất giấu, sử dụng và bán kiếm lời.

Nơi tập kết ma túy là căn nhà trọ trên đường Nguyễn Đỗ Cung (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), nằm ngay sau quán karaoke X.L. nên rất thuận tiện để các đối tượng cung cấp hàng cho khách có nhu cầu.

Các đối tượng phân công nhau đi giao ma túy cho các đầu mối ở các quán karaoke, vũ trường trên địa bàn các quận: Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ… Trong thời gian dài, ổ ma túy này là nơi cung cấp hàng chính cho dân chơi, các con nghiện…Sau khi nắm chắc hành vi, phương thức hoạt động của băng nhóm này, ngày 25/7, trinh sát bất ngờ ập vào "tổng hành dinh" bắt quả tang Tuyết Sương cùng đồng bọn đang phân phối ma túy. Tiếp tục truy quét, cảnh sát bắt giữ Vũ và Lương. Tổng tang vật mà cơ quan chức năng thu giữ gồm 110 gam ma túy đá, gần 100 viên thuốc lắc.

Chân dung Hotgirl ma túy

Trà Thị Tuyết Sương không chỉ là cô gái có nhan sắc vượt trội, được xem là hot girl, mà Tuyết Sương còn được gia đình hết mực cưng chiều, chưng diện.

Ngặt nỗi, ngược với những may mắn, điều kiện mà trời phú cho mình, Tuyết Sương lại là một cô ả hư hỏng. Với nhan sắc và danh xưng hotgirl, Tuyết Sương được nhiều gã trai đeo đuổi, sẵng sàng cung phụng trong các cuộc chơi, làm bà hoàng quán bar thâu đêm của cô ả.

Ưa trưng diện, lao đầu vào các cuộc chơi khiến Tuyết Sương dần lơ là việc học hành rồi bỏ hẳn. Trước khi sa chân vào con đường phạm tội, nhờ vốn liếng xinh đẹp trời cho, Tuyết Sương chuyển qua bán mỹ phẩm, áo quần hàng hóa trên mạng cũng rất đắt hàng.

Cũng từ đây, nhờ những hình ảnh xinh đẹp mà tên tuổi nên Tuyết Sương được nhiều người biết đến. Trên mạng xã hội, có nhiều thời điểm, mỗi dòng trạng thái của cô ả hot girl này nhận được cả ngàn lượt thích, chia sẻ. Tuy nhiên, “thu nhập sạch” này không thể đủ cho cô ả tiêu xài và ngập ngụa trong nàng tiên nâu.

Lạ một chỗ, chỉ là bán hàng online trên mạng nhưng độ ăn chơi của Tuyết Sương vẫn khiến nhiều bạn bè phải “kiêng dè”, hầu như tuần nào, tháng nào cô hotgirl này cũng chưng diện sang chảnh, vung tiền tại vui chơi cùng bạn bè trong vũ trường như một tiểu thư nhà đại gia chính hiệu…

Chân dung hotgirl 9X Trà Thị Tuyết Sương - mắt xích quan trọng trong đường phân phối ma túy tại các vũ trường, quán bar ở Đà Nẵng.

Sự thật đằng sau những cuộc tụ tập bạn bè là các nam thanh, nữ tú giàu có, đẳng cấp, chịu chơi và thiêu mình trong những buổi tiệc lắc, thác loạn ở quán karaoke, phòng trà, vũ trường đã được các trinh sát PC 47 làm rõ: Nguồn tiền để cô hotgirl Tuyết Sương ăn chơi thực chất là từ các phi vụ cung cấp thuốc lắc cho các con nghiện ở quán bar vũ trường để ăn chia tiền chênh lệch, mà trong đó Tuyết Sương nắm vai trò chủ chốt.

Từ phân phối nhỏ lẻ “ăn nên làm ra”, nên Tuyết Sương rủ luôn những gã bạn trai của mình lập thành một nhóm để làm ăn lớn. Được Nguyễn Sỹ Lương và Vũ là những gã trai tơ nhưng dày dạn kinh nghiệm trong việc mua bán thuốc lắc “chống lưng” bày vẻ các chiêu thức, đường đi nước bước để qua mặt lực lượng Công an…

Tuyết Sương chẳng mấy chốc trở nên chuyên nghiệp trong cách điều phối các chân rết, móc nối với những đối tượng chuyên vận chuyển sỉ thuốc lắc ở Đà thành và những tỉnh lân cận để gom hàng sỉ về chi lẻ để tiếp tục phân phối ma túy cho các quán karaoke, vũ trường tại Đà thành hàng đêm.

Tinh vi hơn, để tạo vỏ bọc cho hoạt động buôn bán ma túy của mình, Tuyết Sương còn dành thời gian tham gia vào một hội có tên Thiện tâm rồi thường xuyên chụp và đăng tải các hoạt động xã hội, từ thiện. Việc làm này cũng khiến tên tuổi của hot girl này thêm nổi như cồn.

Theo điều tra của PC47, nhóm của Tuyết Sương hoạt động vô cùng kín kẽ, tinh vi. Việc phá được đường dây buôn bán, cung cấp ma túy cho các vũ trường, quán karaoke của Tuyết Sương và đồng bọn đòi hỏi quá trình gian nan thu thập chứng cứ của trinh sát, điều tra viên trong Chuyên án.

Nói về vai trò của Tuyết Sương, vì là hotgirl “chân yếu tay mềm” nên được cu Bổng (tức Nguyễn Sỹ Lương) ưu ái cho “đứng ngoài quan sát” không phải trực tiếp giao hàng cho các con nghiện trong các vũ trường.

Nhiệm vụ của cô ả chỉ việc ăn mặc thật đẹp, tiếp cận các con nghiện, thiếu gia ăn chơi trong các quán bar, vũ trường để mồi chài mua ma túy. Khi con mồi cắn câu, có “nhã ý” say kiều nữ và ma túy thì Tuyết Sương lập tức báo cho Lương và Vũ đem hàng đến giao cho khách.

Đặc biệt, cu Bổng còn thuê một nhà trọ trên đường Nguyễn Đỗ Cung (phường Hòa Minh), ngay sau quán Karaoke X.T để vừa là bãi đáp sau những đêm thức trắng tại vũ trường cho cả nhóm, vừa làm đại bản doanh, thuận lợi cho việc cất giấu, trao đổi mua bán ma túy.

Nhưng mọi di biến động của Tuyết Sương và đồng bọn không thể qua mắt được các điều tra viên của PC47. Tuyết Sương bị bắt quả tang ngay tại vũ trường khi trong người đang tàng trữ 5 viên thuốc lắc chuẩn bị giao hàng cho con nghiện.

Tiếp ngay sau chân ả, lúc 8h45 ngày 25/7, tại phường Hòa Khê, các trinh sát đã bất ngờ ập vào căn nhà trọ của các đối tượng, bắt khẩn cấp Vũ và Lương, đồng thời thu giữ bắt quả tang chúng đang tàng trữ, mua bán ma túy, thu giữ lượng lớn gồm 110 gam ma túy đá và 86 viên thuốc lắc cùng nhiều dụng cụ, tang vật liên quan… tại căn nhà trọ trên đường Nguyễn Đỗ Cung.