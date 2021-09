“Hot girl” công ty tài chính chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Thứ Ba, ngày 28/09/2021 12:26 PM (GMT+7)

Do cần tiền tiêu xài, Thư đã giả chữ ký khách hàng và sử dụng giấy tờ giả lập hồ sơ khống vay vốn để chiếm đoạt tiền của công ty.

Bị cáo Cao Thị Anh Thư

Chiều 27/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Cao Thị Anh Thư (25 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt đối với Thư là 10 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo trả lại cho Công ty số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, Thư là nhân viên kinh doanh có nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ và giải ngân cho khách hàng có nhu cầu vay tiền, thông qua hình thức cầm cố giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy cho công ty tài chính có chi nhánh tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Giữa năm 2019 đến tháng 4/2020, do cần tiền tiêu xài, Thư đã mua 47 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô rồi giả chữ ký khách hàng, ký tên vào hợp đồng vay vốn, phiếu thu, phiếu chi gửi về Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long theo yêu cầu của Công ty. Thư còn nâng khống 1 hồ sơ vây tiền để chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Đến tháng 5/2020, nhân viên thu nợ của công ty điện thoại nhắc khách hàng trả tiền vay thì phát hiện vụ việc. Qua làm việc, Thư đã tất toán 14/48 hồ sơ, với số tiền trên 332 triệu đồng.

Tại toà, Thư thừa nhận hành vi của mình, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt đối với Thư là 10 năm tù.

Nguồn: http://danviet.vn/hot-girl-cong-ty-tai-chinh-chiem-doat-hon-700-trieu-dong-50202128912273967.htmNguồn: http://danviet.vn/hot-girl-cong-ty-tai-chinh-chiem-doat-hon-700-trieu-dong-50202128912273967.htm