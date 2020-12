Hơn 8 tỷ đồng trong nhà trọ của gã trai 9x và bí mật ẩn phía sau

Thứ Năm, ngày 03/12/2020 07:10 AM (GMT+7)

Khám xét nơi ở của Vàng A Thống, lực lượng công an đã phát hiện số tiền mặt lên đến hơn 8 tỷ đồng được chứa trong va li và các túi nilon.

Ngày 3/12, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Vàng A Thống (SN 1993, hộ khẩu tại Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu) và Nguyễn Thị Lệ Thanh (SN 1988, hộ khẩu tại Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Vàng A Thống làm việc với cán bộ điều tra.

Nữ quái Nguyễn Thị Lệ Thanh tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam và tập kết, phân phối tại Hà Nội. Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an lập kế hoạch triệt phá đường dây này.

Quá trình điều tra, ngày 25/10, tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, các tổ công tác của Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy chở theo một bé trai có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện 1 kg ma túy đá. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Thị Lệ Thanh.

Đấu tranh khai thác, Thanh khai nhận đã mua số ma túy trên của Vàng A Thống với giá 200 triệu đồng.

Số tang vật thu giữ gồm lượng lớn tiền mặt và ma túy tại nơi ở của Thống.

Tiếp tục điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện Vàng A Thống hiện đang thuê trọ tại địa chỉ số ngõ 105 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thống, cơ quan Công an phát hiện hơn 8 tỷ đồng chứa trong va ly và nhiều túi nilon.

Đặc biệt, Thống còn thuê một căn phòng trọ khác dùng làm "kho" cất giấu ma túy. Khám xét căn phòng này, tiếp tục phát hiện 30 bánh heroin, 5,777 kg ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

