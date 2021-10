Hơn 47 năm tù cho nhóm đối tượng dụ dỗ các bé gái "đóng phim" người lớn

Chủ Nhật, ngày 31/10/2021 09:09 AM (GMT+7)

TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên toà xét xử và có bản án thích đáng đối với nhóm đối tượng người Trung Quốc dụ dỗ các bé gái đóng phim người lớn.

Cụ thể, toà tuyên phạt Trương Huệ Mẫn (Zhuang Hui Min, 40 tuổi) 13 năm tù; Lưu Tiểu Vệ (Liu Xiao Wei) 8 năm 6 tháng tù; Tưởng Đăng Quân (cùng 32 tuổi) 7 năm 6 tháng; Đới Hồng Hi (Dai Hong Xi, 24 tuổi) 7 năm 6 tháng.

Liên quan đến vụ án này có 1 nữ bị cáo là người Việt Nam là Sầm Thị Sen (26 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Đắc Cơ, tỉnh Gia Lai) bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù, cùng về các tội giao cấu, thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 13 đến dưới 16 tuổi, sử dụng người dưới 16 tuổi với mục đích khiêu dâm.

Nhóm bị cáo Trương Huệ Mẫn, Lưu Tiểu Vệ, Tưởng Đăng Quân, Đới Hồng Hi (cùng quốc tịch Trung Quốc) và Sầm Thị Sen (quốc tịch Việt Nam) tại tòa.

Riêng Phương Tuấn Kiệt (Fang Jun Jie, 35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị tuyên phạt 27 tháng tù về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Toà còn buộc các bị cáo người Trung Quốc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi thụ án.

Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận, Mẫn thuê Sen làm phiên dịch. Tháng 2/2019, Sen và Mẫn cặp bồ, sống chung như vợ chồng. Sen làm người đại diện cho Mẫn cũng như các thành viên trong nhóm tại các giao dịch ở Việt Nam. Cũng khoảng thời gian này, Sen đứng tên thuê căn nhà số 31 Lê Minh Trung, quận Sơn Trà, làm nơi ở cũng như “động” quay clip nhạy cảm.

Sen trực tiếp tuyển nhân viên, mua sắm dụng cụ, dụ dỗ các cô gái tìm việc làm chọn hình thức thoát y, thực hiện các hành vi kích dục mà chúng yêu cầu để được hưởng mức lương cao và cuối cùng là quan hệ tình dục trực tuyến.

Từ tháng 2/2019 đến đầu tháng 9/2019, Sen tìm được nhiều phụ nữ Việt Nam tham gia quay video, phát trực tiếp trên mạng xã hội Trung Quốc có cảnh quan hệ tình dục, kích dục, sexy. Các đoạn phim này khi phát lên mạng internet được Sen cùng đồng bọn thu phí thông qua tài khoản mở tại ngân hàng bên Trung Quốc. Khi chia sẻ trực tuyến, nếu người Trung Quốc nào thích thì phải nộp tiền vào tài khoản đã chuẩn bị trước mới xem được.

Sen tuyển em N cùng làm diễn viên, đóng phim người lớn với những người Trung Quốc từ tháng 2/2019 đến 5/2019 thì nghỉ việc. Sau đó, N giới thiệu em N.H.K.D (SN 2004), ngụ TP Đà Nẵng cho Sen. Sau khi trò chuyện, Sen tuyển em D vào đường dây này làm diễn viên.

Cùng thời gian, Sen còn tuyển được 2 cô gái P và M tham gia từ tháng 6/2019 đến đầu tháng 9/2019. Giữa tháng 9/2019, gia đình em D phát hiện em bị dụ dỗ đóng phim sex, livestream cảnh quan hệ tình dục lên mạng xã hội nên tố cáo.

Theo hồ sơ vụ án, tối 13/9, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng và Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng phong tỏa toàn bộ ngôi nhà số 31 đường Lê Minh Trung.

Qua kiểm tra hành chính, trong nhà lúc đó có 7 người lưu trú là Tưởng Đăng Quân, Trương Huệ Mẫn, Phương Tuấn Kiệt, Đới Hồng Hi, Lưu Tiểu Duy, Sầm Thị Sen và Nguyễn Thị Sửu (SN 1962), mẹ ruột Sen.

Kiểm tra toàn bộ ngôi nhà, cơ quan điều tra phát hiện rất nhiều máy móc, thiết bị điện tử, dụng cụ kích dục để sản xuất video, clip sex. Cụ thể, ở tầng 3 và tầng 4, cơ quan Công an lập biên bản thu giữ các chân máy, điện thoại di động, thiết bị đường truyền internet, dụng cụ kích dục.

Đặc biệt, kiểm tra máy tính và điện thoại di động của số đối tượng này, cơ quan chức năng phát hiện có một số hình ảnh, video đồi trụy nghi vấn trực tiếp thực hiện và phát tán lên mạng internet. Cơ quan điều tra xác định, thời điểm nhóm người Trung Quốc quan hệ tình dục và dụ dỗ trẻ em đóng phim sex, nạn nhân N.H.K.D mới 15 tuổi 3 tháng.

