Hoãn xử vụ logo xe “vua” vì luật sư bận vụ tướng Vĩnh

Thứ Ba, ngày 14/08/2018 18:00 PM (GMT+7)

Luật sư của bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do có lịch làm việc với cơ quan tố tụng vụ án đánh bạc, đưa nhận hối lộ liên quan tướng Phan Văn Vĩnh…

Hôm nay (14-8), TAND TPHCM hoãn xử phiên xử sơ thẩm vụ đưa và môi giới hối lộ logo xe “vua”.

Lý do hai trên năm luật sư bào chữa cho các bị cáo có đơn xin hoãn. Đáng chú ý luật sư bào chữa cho hai bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Vân và Trần Trọng Nhân lấy lý do xin hoãn là có lịch làm việc với cơ quan tố tụng vụ án đánh bạc, đưa nhận hối lộ liên quan tướng Phan Văn Vĩnh.

Bị cáo Thới, người đứng đầu một trong hai đường dây logo xe "vua"

Được biết luật sư này đang ở Phú Thọ tham gia buổi phúc cung vụ án tướng Vĩnh theo yêu cầu của VKS. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ kết thúc điều tra giai đoạn một vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc ngàn tỉ qua mạng liên quan cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an). CQĐT đã khởi tố 105 bị can, đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó, truy nã 12 bị can đang bỏ trốn. 92 bị can về bảy tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ. Ông Vĩnh bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và bị bắt tạm giam.

Trở lại với vụ logo xe “vua”, vụ án có 9/10 bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ theo khoản 2 Điều 364 BLHS liên quan đến hai đường dây của các bị cáo Nguyễn Văn Thới (SN 1976), Trần Quốc Thái (SN 1971), Lê Thị Cẩm Vân (SN 1982).

Riêng bị cáo Nguyễn Cảnh Chân (sinh năm 1973, nguyên cán bộ Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) bị truy tố, xét xử về tội môi giới hối lộ khoản 2 Điều 365. Bị cáo Chân cũng là CSGT duy nhất trong 80 cán bộ CSGT, TTGT có liên quan vụ án bị truy tố đưa ra xét xử.

Bị cáo Chân, nguyên cán bộ Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai

Còn theo thông báo đưa ra vụ xét xử, HĐXX có sự thay đổi khung hình phạt nặng hơn đối với các bị cáo. Từ sáng các bị cáo đang bị tạm giam phải hầu tòa được cảnh sát dẫn giải đến tòa, trong đó có bị cáo Chân, cựu CSGT.

Như đã đưa tin, vụ án này kéo dài chưa có hồi kết do nhiều lần các cơ quan tố tụng nhận định cần trả hồ sơ cho CQĐT điều tra bổ sung làm rõ nhiều vấn đề, trong đó có liên quan đến vấn đề người nhận hối lộ. Tuy nhiên, CQĐT cho là không thể làm rõ được để truy tố những người nhận hối lộ nên chuyển lại VKS…

Theo hồ sơ tố tụng hiện nay, đây là vụ án mua bán logo xe “vua” cho khoảng 15.000 lượt ô tô, thu về gần 23 tỉ đồng. Thới, Vân đã dùng một phần số tiền này để đưa hối lộ cho 80 cán bộ CSGT, thanh tra giao thông (TTGT) (bao gồm cả bị cáo Chân) trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương.