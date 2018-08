Diễn biến gay cấn vụ CSGT liên quan đường dây "logo xe vua"

Chủ Nhật, ngày 12/08/2018 15:30 PM (GMT+7)

Tin nóng Sự kiện:

TAND TP HCM sẽ xét xử vụ "Đưa hối lộ" liên quan đến đường dây "logo xe vua", tuy nhiên một diễn biến bất ngờ đã xảy ra trước khi các bị can ra tòa.

Theo dự kiến, ngày 14-8 TAND TP HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ" xảy ra tại TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Bị can Nguyễn Cảnh Chân (nguyên CSGT thuộc tỉnh Đồng Nai) bị truy tố tội "Môi giới hối lộ", 9 bị can ra tòa vì tội "Đưa hối lộ" gồm: Nguyễn Văn Thới, Trần Quốc Thái, Lê Thị Cẩm Vân, Mai Văn Thái Em, Trần Trọng Nhân, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Minh Thiên, Nguyễn Mai Hữu Nhân (cùng ngụ TP HCM), Huỳnh Tấn Thắng (ngụ Long An).

Bị can Nguyễn Cảnh Chân là CSGT duy nhất trong 80 cán bộ CSGT, TTGT có liên quan vụ án bị truy tố đưa ra xét xử.

Cựu CSGT Nguyễn Cảnh Chân

Tuy nhiên, một diễn biến bất ngờ là cận ngày xét xử TAND TP HCM đã quyết đổi khung hình phạt đối với 3 bị can theo hướng nặng hơn.

Cụ thể, hai bị can Nguyễn Văn Thới, Trần Quốc Thái (cùng ngụ TPHCM) bị VKSND Tối cao truy tố điểm đ, e khoản 2 Điều 346 Bộ luật hình sự, tội danh "Đưa hối lộ". Tuy nhiên, TAND TP HCM đã chuyển sang khoản 4 Điều 364.

Tương tự, bị can Lê Thị Cẩm Vân (ngụ TPHCM) bị truy tố điểm đ, e khoản 2 Điều 364 tội "Đưa hối lộ" sang khoản 3, Điều 364. Các bị can còn lại TAND TP HCM giữ nguyên điều, khoản tội "Đưa hối lộ" và VKSND Tối cao đã truy tố.

Cựu CSGT Nguyễn Cảnh Chân (nguyên cán bộ CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) bị truy tố khoản 2 Điều 365 tội "Môi giới hối lộ" có khung hình phạt 2-7 năm tù bị tòa chuyển sang khoản điều này với khung hình phạt 8-15 năm tù.

Trước đó, ngày 19-4, TAND TP HCM đã đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm tuy nhiên tòa đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu Bộ Công an và VKSND Tối cao điều tra bổ sung một số vấn đề quan trọng, trong đó có việc làm rõ người nhận hối lộ. Bởi vì có người bị truy tố tội đưa hối lộ, có người bị truy tố tội môi giới hối lộ mà không có người nhận hối lộ thì tiền hối lộ đi đâu, ai nhận. Tuy nhiên, CQĐT cho là không thể làm rõ được để truy tố những người nhận hối lộ nên chuyển lại VKS.

Khi được điều tra lại, hai bị can Thới và Thái vẫn giữ nguyên lời khai về việc đưa hối lộ cho cán bộ thanh tra giao thông và CSGT khi phúc cung và đối chất. Ngoài lời khai của các bị can thì không có tài liệu, chứng cứ nào khác do đó chưa đủ cơ sở để kết luận những cán bộ giao thông mà họ khai đã có hành vi nhận hối lộ.

Riêng Vân và các đồng phạm khác dù có nhận dạng được một số cán bộ giao thông và giữ nguyên lời khai đưa hối lộ khi phúc cung và đối chất nhưng CQĐT cho rằng vẫn chưa đủ cơ sở kết luận hành vi nhận hối lộ của các cán bộ giao thông mà họ khai.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thới làm nghề kinh doanh vận tải và xe của Thới thường bị phạt lỗi quá tải nên Thới đã móc nối với CSGT đặt vấn đề nộp tiền, dán ký hiệu logo để không bị phạt.Từ đầu năm 2014 đến tháng 8-2015, Nguyễn Văn Thới cùng nhóm bàn bạc với nhiều tài xế, chủ xe có xe thường lưu thông qua tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP HCM góp tiền chung chi cho lực lượng công vụ ngành giao thông để không bị phạt xe.

Thới và Thái đã in, bán logo cho các chủ xe, tài xế để dán vào đầu xe, làm ký hiệu cho những người nhận hối lộ nhận biết khi kiểm tra. Thái là người trực tiếp đi lấy các logo từ cơ sở in đem về cho Thới và mang số logo đi bán cho các tài xế, chủ xe với giá từ 2,5-3 triệu đồng/logo. Thái hưởng chênh lệch 300.000 - 400.000 đồng/logo bán ra.

Để tránh bị phát hiện, Thái điều một số người hành nghề xe ôm đến rảo quanh các tuyến đường có CSGT làm nhiệm vụ, sau đó nhắn tin cho Thái biết để thông báo cho tài xế tránh. Hằng tháng, có khoảng 200 ô tô được dán logo và Thái hưởng lợi từ 60-80 triệu đồng. Khi vụ án bị khởi tố, Thái khai đã hưởng 360 triệu đồng.

Thới và Thái đã cấu kết in logo chữ "68" để dán lên kính ô tô của người mua với giá 2,5 triệu đồng/logo/tháng với cam kết không bị xử phạt lỗi quá tải. Nếu bị phạt, các tài xế mang biên bản về thì Thới sẽ nộp thay. Sau khi logo "68" sử dụng được một thời gian, băng này chuyển sang logo "Garage Thành Đô". Hằng tháng, Thới lập danh sách các xe mua logo bằng cách ghi lại biển số để theo dõi.

Từ tháng 1-2014 đến tháng 8-2015, có khoảng 15.000 lượt ô tô được dán ký hiệu với số tiền thu được khoảng 23 tỉ đồng. Trong số tiền này, Thới khai đã dùng để "bôi trơn" từ 9 triệu đồng đến 150 triệu đồng mỗi lần, tổng cộng đã đưa 79 lần với số tiền 5 tỉ đồng.

Thới khai 12 lần chuyển cho Nguyễn Cảnh Chân hơn 1,2 tỉ đồng để Chân tiếp tục chung chi cho những người khác. Ngoài ra, Thới và Thái còn khai đưa tiền cho lực lượng công vụ ở các đội, trạm.