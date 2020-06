Hẹn nhau đua xe qua facebook, nhóm quái xế đất Cảng gây náo loạn phố đêm

Thứ Tư, ngày 24/06/2020 11:32 AM (GMT+7)

Trong các đối tượng vừa bị bắt giữ có không ít thành phần từ các huyện ngoại thành TP.Hải Phòng. Các đối tượng hẹn nhau, ganh đua nhau trên facebook rồi tụ tập vào đêm, lạng lách, đánh võng khi đua xe làm náo loạn đường phố.

Các quái xế bị triệu tập đến trụ sở công an.

Ngày 24/6, Công an TP.Hải Phòng cho biết Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng vừa bắt giữ một nhóm thanh niên để điều tra về hành vi chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo đó, khoảng từ 21h – 23h đêm 20/6, Đội Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Lê Hồng Phong, TP.Hải Phòng thì phát hiện một nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên làn đường dành cho ô tô.

Lực lượng chức năng đã tổ chức đội hình ngăn chặn, truy bắt và khống chế được 2 đối tượng gồm Vũ Đức Luân (SN 2000, hộ khẩu tại Tân Dương, Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) và Hoàng Mạnh Quân (SN 2004, hộ khẩu tại Dư Hàng, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, Luân, Quân và một số thanh thiếu niên đã khai nhận thường lên mạng internet, thông qua facebook để liên hệ, hẹn địa điểm, thời gian tụ tập với nhau. Thường cả nhóm khi đã tập trung đông đủ tại cầu vượt BigC thì bắt đầu vào "cuộc đua", cùng nhau chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng từ hồ Tam Bạc về đường Trần Phú, Điện Biên Phủ, Đà Nẵng, ra đường Lê Hồng Phong, chạy xuống vòng xuyến Ngô Gia Tự rồi vòng lại. Hành vi tụ tập để chạy xe lạng lách tốc độ cao của nhóm này diễn ra khá thường xuyên.

Công an TP.Hải Phòng cũng cho biết các thanh niên này tuổi đời còn rất trẻ, nhiều cháu còn là học sinh lớp 11, 12; thậm chí bỏ học sớm. Thành phần của nhóm đua xe rất đa dạng, không chỉ từ các quận nội thành như Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, Hải An mà còn ở cả các huyện Kiến Thụy, Thủy Nguyên, An Dương… cũng kéo về ganh đua, tranh nhau hơn thua trong những “cuộc đua” này.

Hiện Công an quận Ngô Quyền đã triệu tập 15 thanh niên và tiếp tục làm rõ các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

