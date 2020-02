Hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn, thanh niên bị bắn mù mắt

Thứ Tư, ngày 19/02/2020 12:52 PM (GMT+7)

Trong lúc truy đuổi nhóm đối thủ, Sang đã dùng ná thun bắn viên bi sắt gây mù mắt phải một thanh niên.

Sang tại cơ quan công an.

Ngày 19/2, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Sang (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, vào khoảng 18h ngày 17/11/2019, sau khi uống rượu, Sang nghe một người bạn trong nhóm nói bị Phạm Văn Toàn (ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) chặn đánh, nên cùng 2 người bạn đi đến nhà Toàn để nói chuyện. Tuy nhiên, lúc này Toàn không có ở nhà nên cả nhóm bỏ về.

Một lúc sau, Toàn đã nhắn tin cho nhóm của Sang yêu cầu gặp mặt tại xã Đông Bình, thị xã Bình Minh để giải quyết mâu thuẫn.

Khi nhóm của Sang vừa đến điểm hẹn đã bị Toàn cùng Nguyễn Văn An (19 tuổi, ngụ xã Đông Bình, thị xã Bình Minh) dùng vỏ chai bia ném vào nhưng không trúng. Nhóm của Sang liền lấy những khúc gỗ mang theo đuổi đánh nhóm của Toàn, An; đồng thời, Sang lấy ná thun để sẵn trong túi quần bắn viên bi sắt trúng vào mắt phải của An, gây thương tích.

An được nhóm bạn đưa đến Trung tâm Y tế Bình Minh cấp cứu và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ điều trị.

Kết quả giám định, An bị mù mắt phải với tỷ lệ thương tật là 51%.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/hen-gap-giai-quyet-mau-thuan-thanh-nien-bi-ban-mu-mat-1060236...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/hen-gap-giai-quyet-mau-thuan-thanh-nien-bi-ban-mu-mat-1060236.html