Hé lộ về khẩu súng bệnh nhân dùng để tự sát ở Bệnh viện Trưng Vương

Thứ Ba, ngày 24/12/2019 09:02 AM (GMT+7)

Công an quận 10 - TP HCM đang lập hồ sơ xác minh khẩu súng nạn nhân dùng để tự sát tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương.

Chiều 23-12, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 - TP HCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ nguồn gốc khẩu súng bệnh nhân P.Đ.T.D (SN 1978, ngụ quận 8, TP HCM) dùng để tự sát ở Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Trưng Vương.

Một nguồn tin xác nhận với phóng viên rằng, khẩu súng ông D. dùng để tự sát không có số hiệu, ký hiệu và không phải súng dùng để phục vụ trong ngành công an. Qua xác minh ban đầu, rất có thể khẩu súng này được ông D. mua trên thị trường trôi nổi.

Công an quận 10 đã thu giữ khẩu súng mà ông D. dùng để tự sát và nhận thấy trong khẩu súng còn tới 8 viên đạn chưa sử dụng.

Người nhà cho biết, ông D. bị trầm cảm do bị lừa đảo 3 tỉ đồng tiền mua bán đất nền ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Về vấn đề này, Công an quận 10 cho biết không thuộc phạm vi xác minh trong vụ việc ông D. tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương. Nếu gia đình có đủ chứng cứ ông D. bị lừa đảo thì làm đơn tố cáo gửi các cơ quan liên quan nhờ can thiệp.

Sáng 23-12, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, bác sĩ Lê Thanh Chiến thông tin ông D. nhập viện ngày 21-12 do tự tử bằng thuốc. Bệnh viện đã cấp cứu và chăm sóc nhưng ông D. vẫn có ý định nhảy lầu nên các bác sĩ đưa ông xuống khoa điều trị ở tầng trệt. Sau đó, do ông D. đã khỏe nên người nhà xin đưa ông về nhà an dưỡng.

Tuy nhiên, khoảng 20 giờ ngày 23-12, ông D. trở lại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương và bất ngờ rút súng tự sát. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông trút hơi thở cuối cùng vào 3 giờ 30 sáng hôm sau.

