Hé lộ thế giới ngầm "bão đêm"

Lên Facebook, Zalo kêu gọi đua xe Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) TP HCM, từ đầu năm 2018 tới nay, tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, đua xe gây rối trật tự công cộng vẫn tái diễn và có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban Chuyên trách Ban ATGT TP, cho biết đua xe trái phép đang tinh vi hơn, khi các "quái xế" và lò độ chuyển qua sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo... để thành lập mạng lưới. Từ những trang này, nhiều nhóm thanh niên tự động liên kết rồi thành lập nhóm, có sự phân công nhau theo dõi hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng để tổ chức đua xe. Theo ông Tường, để hạn chế tình trạng trên, ngoài các biện pháp tuyên truyền, Ban ATGT TP đã đề nghị Công an TP HCM cùng chính quyền các địa phương nắm địa bàn chủ động phát hiện việc hình thành nhóm, kêu gọi đua xe trên mạng nhằm ngăn ngừa, xử lý.