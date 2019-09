Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng phá hủy ô tô khiến một người trọng thương

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 22:00 PM (GMT+7)

Đến nay, lực lượng chức năng phát hiện nhiều manh mối quan trọng trong vụ nổ súng phá hủy ô tô khiến một người trọng thương tại Bắc Giang.

Xe ô tô BKS 98B - 011.17 bị trúng đạn tại hiện trường.

Ngày 13/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, một điều tra viên tham gia triệt phá vụ nổ súng phá hủy ô tô khiến 1 người bị thương xảy ra lúc 0h40, ngày 9/9 tại thôn Quảng Hái Hồ, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang chia sẻ nhiều tình tiết mới.

Theo đó, do vụ việc có tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì cùng Công an huyện Lục Nam phối hợp triển khai công tác phá án. Theo đó, nguyên nhân và danh tính đối tượng liên quan đã dần hé lộ.

Cận cảnh vụ trí viên đạn xuyên qua cửa xếp, găm trúng ngực trái anh Đồng Xuân Đạt.

Cụ thể, tại thời điểm xảy ra vụ việc, tại nhà anh Đồng Xuân Đạt có 2 xe ô tô khách loại 16 chỗ đỗ nhờ qua đêm. Trong đó, tối muộn ngày 9/9, 1 chiếc mang biển số 34 do một tài xế quê Chí Linh, tỉnh Hải Dương điều khiển tình cờ đi qua, xin đỗ nhờ trong sân và ngủ lại trên xe. Chiếc xe còn lại mang BKS 98B-011.17 của người hàng xóm chuyên chở học sinh vẫn hay đỗ nhờ tại khu vực này.

Chỉ vài giờ sau, người dân thấy có 2 xe khách cùng loại đi vào sân nhà anh Đạt. Sau đó liên tiếp 3 phát súng nổ vang trời nhằm thẳng vào 2 xe ô tô và cửa nhà nạn nhân.

Sau đó, các đối tượng lên xe chạy thẳng về phía Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh rồi rẽ về hướng tỉnh Hải Dương. Ngay lúc này, tài xế quê Hải Dương xin nghỉ nhờ nhà anh Đạt cũng nổ máy đi mất.

Các điều tra viên nhận định, nguyên nhân vụ việc có thể là do mâu thuẫn trong làm ăn nên các đối tượng ở Hải Dương đã dằn mặt lẫn nhau.

Hiện, cơ quan chức năng đã xác minh được tài xế và chiếc xe đỗ nhờ tại nhà anh Đạt, đồng thời khoanh vùng, bước đầu khắc họa chân dung các đối tượng rây ra vụ án hoang mang dư luận trên.